Gute erste Hälfte reicht: Atletico rehabilitiert sich gegen Real Betis

Atletico Madrid hat nach drei sieglosen Spielen mal wieder gewonnen. Durch einen knappen 2:1-Sieg gegen Real Betis bleibt die Simeone-Elf am FC Barcelona dran.

Nach drei sieglosen Spielen in Serie wollte Atletico im heimischen Metropolitano gegen Real Betis wieder in die Spur finden - und den Konkurrenten im Kampf um die internationalen Plätze weiter distanzieren.

Atleti nutzt Betis-Patzer

Die Anfangsphase entsprach gleich den Vorstellungen von Trainer Diego Simeone, der mit Morata und Depay im Doppelsturm begann. Seine Mannschaft presste früh und zwang den Gegner immer wieder zu einfachen Ballverlusten im Spielaufbau: Ein solcher Abspielfehler führte bereits in der 4. Minute zur ersten Chance durch de Paul, wenig später zur Führung, als Rui Silva die Kugel im Durcheinander unglücklich ins eigene Tor lenkte (8.).

Morata vergibt erst - und trifft dann doch

Die Gäste standen in der Anfangsphase völlig neben sich, gaben die Kugel in vielen Aktionen schnell wieder her und hatten Glück, dass Depay in der 14 Minute nicht erhöhte und Rui Silva später einen Strafstoß von Morata parierte (28.). Der Stürmer war zuvor im Sechzehner nach einem minimalen Kontakt vom Betis-Schlussmann zu Fall gekommen.

Dennoch fiel das 2:0 für die überlegenen Madrilenen noch vor der Pause: Rui Silva konnte einen Schuss aus der zweiten Reihe nur nach vorne parieren, Morata stand goldrichtig und traf ins leere Tor (44.).

William Carvalhos traumhafter Anschluss reicht nicht

Nach dem Seitenwechsel kamen die Andalusier nochmal auf und spielten sich immer wieder über längere Phasen in der Hälfte der Hausherren fest. In der 62. Minute befeuerte William Carvalho die Hoffnung mit einem Traumtor: Aus rund 20 Metern setzte er die Kugel punktgenau in den rechten Knick.

Weil Atleti etwas nachließ und nun nicht mehr so griffig und konzentriert agierte, kam Real Betis dem Ausgleich nochmal nahe, doch Oblak hielt das 2:1 in der 80. Minute mit einer sensationellen Parade fest, den Nachschuss setzte Willian José nur an das Außennetz. Am Ende brachte die Simeone-Elf den knappen Sieg über die Zeit und blieb damit am FC Barcelona dran.

Am kommenden Samstag geht es für die Madrilenen beim FC Cadiz weiter (16.15 Uhr), Real Betis trifft am Sonntag um 21 Uhr auf Villareal.