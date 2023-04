Griezmann in Gala-Form: Atletico schickt "Botschaft" an Barça

Atletico Madrid bleibt eines der heißesten Teams in La Liga und hat mit dem sechsten Ligasieg in Serie eine "Botschaft" in Richtung des nächsten Gegners Barcelona, das dem Meistertitel aktuell eher entgegentaumelt, gesendet.

Atletico Madrid bleibt eines der formstärksten Teams in La Liga. Die Colchoneros gewannen am Sonntagabend zwar nur mit 2:1 gegen Kellerkind Almeria, feierten dabei aber bereits ihren sechsten Ligasieg in Serie. Seit elf Pflichtspielen ist die Mannschaft von Trainer Diego Simeone ungeschlagen - und liegt mit nun 60 Zählern weiter nur zwei hinter Stadtrivale Real.

Das Gesicht des Formhochs ist das vom französischen Weltmeister Griezmann. Der 32-Jährige ist aktuell omnipräsent im Spiel Atleticos - und war am Sonntag für gleich zwei Tore verantwortlich. Doch der Reihe nach: Es dauerte nur fünf Minuten nach Anpfiff, ehe Atletico eine seiner Spezialdisziplinen ausnutzte. Zum achten Mal in dieser Spielzeit schlugen die Gastgeber nach einer Ecke zu, Correa verlängerte per Kopf auf Griezmann, der ebenfalls mit Köpfchen unter die Latte vollstreckte.

Correa stellt unfreiwillig alles auf den Kopf

Atletico war die klar bessere Mannschaft, erspielte sich mit Kombinationsfußball einige Chancen. Doch symptomatisch war eine Szene von Correa, in der der Argentinier aus bester Position per Rabona vollstrecken wollte - und verzog. Kurz vor der Pause war es der amtierende Weltmeister, der wegen eines katastrophalen Rückpasses für den Ausgleich sorgte: Den Schuss von Leonardo Baptistao fälschte Gimenez unglücklich über Oblak hinweg ins eigene Tor ab (37.).

Die Gastgeber wollten noch vor dem Seitenwechsel die Kräfteverhältnisse wieder geraderücken. Dabei konnten sie sich auf Griezmann verlassen: Nach einer schnellen Kombination durchs Zentrum wanderte der Ball links im Strafraum zu Carrasco, der Griezmann fand - 2:1 (43.). Es war bereits sein elftes Ligator in dieser Saison.

Auch nach dem Seitenwechsel blieb Atletico das tonangebende und zwingendere Team. Griezmann meldete die Hausherren nach wenigen Momenten per Kopf an, ehe Llorente mit einem wuchtigen Flachschuss an Keeper Fernando scheiterte (49.). Kurz darauf rauschte ein Linksschuss von Griezmann knapp am linken Pfosten vorbei (53.).

Atletico trifft zweimal den rechten Pfosten

Und die Einschläge kamen kontinuierlich näher, einzig das 3:1 wollte einfach nicht fallen: Auf Zuspiel von Griezmann traf Carrasco nur den rechten Innenpfosten, ehe Griezmann selbst den Ball an den rechten Außenpfosten feuerte (60., 62.). So hielt Atletico den krassen Außenseiter komplett unerklärlich im Spiel. Dieses lebte in der Folge von der Spannung, obwohl die Andalusier kaum mal gefährlich in Oblaks Nähe kamen.

Kurz vor Schluss herrschte auch Entsetzen im Stadion, weil ein möglicher Elfmeter nach Handspiel von Gimenez überprüfte wurde. Atletico hatte letztlich Glück, dass zuvor eine Abseitsposition Almerias vorgelegen hatte (89.). So blieb es beim am Ende hochverdienten, wenn auch zu niedrigen neunten Heimsieg in dieser Saison (30 Punkte, 9/3/3) - einzig Real (31) und Barcelona (36) haben zu Hause noch mehr Punkte gesammelt.

Am nächsten Sonntag (16.15 Uhr, LIVE! bei kicker) kommt Atleticos Serie auf die Probe. Denn es wartet das Gastspiel bei Spitzenreiter Barcelona, der aktuell ein wenig durch La Liga taumelt. Die Katalanen blieben am Sonntag gegen Getafe erneut ohne Tor gegen einen Abstiegskandidaten und warten nun bereits seit drei Pflichtspielen auf einen Treffer. Atletico, das ohne den Gelb-gesperrten Llorente antreten muss, reist mit deutlich breiterer Brust an.