Die Heimbilanz des 1. FC Magdeburg ist mit mageren acht Punkten aus zehn Partien erschreckend, entsprechend genervt zeigte sich Baris Atik. Der Blick geht Richtung Hannover.

Nach dem 3:2 in Kiel konnte der FCM zu Hause nicht nachlegen. Das 1:2 gegen St. Pauli war ein erneuter Rückschlag im Abstiegskampf für den weiter auf Platz 15 notierten Aufsteiger, der seit Anfang Oktober (1:0 gegen Regensburg) nicht mehr in der heimischen MDCC-Arena gewinnen konnte.

"Die erste Halbzeit gut, die zweite Halbzeit schlecht", brachte es Baris Atik bei "FCM-tv" auf den Punkt. An dem 28-Jährigen lag es nicht, dass Magdeburg am Ende gegen die Kiezkicker leer ausging. Atik war Dreh- und Angelpunkt seines Teams, brachte die Titz-Elf auch mit 1:0 in Führung und war letztlich mit der kicker-Note 2 Spieler des Spiels.

Doch in der Defensive hapert es. "Wir haben wieder ein Standardtor gekriegt", haderte Atik mit dem Ausgleichstor von St. Paulis Jackson Irvine, der nach einer Ecke eine gute Viertelstunde vor Schluss einköpfte. "Das darf einfach in dieser Liga nicht passieren", ärgerte sich Atik, "wir sollten das schleunigst ändern."

Der Mittelfeldspieler fordert, dass der FCM "die Null halten" muss und dazu mit "Mann und Maus verteidigen - sonst wird’s schwierig".

Mit Leidenschaft in Hannover

Schon in Hannover am kommenden Sonntag (13.30 Uhr, LIVE! bei kicker) sollen die Abwehrschwächen "abgestellt werden". Atik verlangt, dass der FCM "mit Kampf und Leidenschaft gegen Hannover dagegenhalten" muss. "Wir werden alles reinhauen und versuchen, die drei Punkte mit nach Magdeburg zu nehmen." Auswärts sicherlich derzeit leichter für Magdeburg als zu Hause.