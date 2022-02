Atik trifft doppelt - Verfolger im Gleichschritt - Löwen kommen in Überzahl zurück

Am Samstag fuhr Drittliga-Spitzenreiter Magdeburg einen weiteren Sieg ein. Die Verfolger lösten unterdessen ihre Pflichtaufgaben.

Doppelpack Atik: Magdeburg gibt sich keine Blöße

Der 1. FC Magdeburg hat seine Klasse auch am 28. Spieltag unterstrichen. Die Elbestädter gaben sich bei Kellerkind Würzburg keine Blöße und fuhren ihren 20. Saisonsieg ein. Die Tore beim 4:2 am Dallenberg erzielten Atik (22., 50.), Kath (69.) und Ceka (83.). Kraulichs und Pouriés Treffer (74., 85.) fielen nicht ins Gewicht. Würzburg bleibt damit in größter Abstiegsgefahr, der FCM zieht weiter einsam seine Kreise. Zugleich revanchierte sich der FCM für die Hinspielniederlage (1:2).

Ungleich schwerer tat sich der FCK zunächst in seinem Heimspiel gegen Kellerkind Verl. Die Gäste gingen beim Debüt von Cheftrainer Michel Kniat durch Putaro überraschend in Führung (14.). Winkler glich für die im ersten Durchgang häufig fahrigen Pfälzer noch vor der Pause aus (36.). Im zweiten Abschnitt präsentierte sich der FCK dann wie ausgewechselt, war dominant, ließ aber zunächst zahlreiche Chancen ungenutzt, bis Ritters Sololauf zum verdienten Treffer zum 2:1-Endstand führte (77.). Lautern verteidigte damit Rang zwei.

Eintracht Braunschweig bleibt dem FCK aber weiter auf den Fersen (zwei Punkte Rückstand). Die Niedersachsen bezwangen den MSV Duisburg 2:1. Nach Consbruchs Führungstor (12.) legte Lauberbach im zweiten Durchgang nach (64.). Flecksteins Anschluss kam für den MSV zu spät (90.+1). Die Eintracht bleibt damit auf dem Relegationsrang und wehrte den Angriff von Waldhof Mannheim ab.

Siege auch für Mannheim und Osnabrück

Die Kurpfälzer fanden nach zwei torlosen Remis wieder in die Spur und kamen beim Halleschen FC nach Rückstand (Shcherbakovski, 17.) zurück. Sohm bei seinem Ex-Klub (42.) und Boyamba (72.) sorgten für den 2:1-Sieg. Eine Ecke nutzte derweil Osnabrück im Auswärtsspiel bei Meppen: Beermanns Kopfballtor (25.) war der einzige Treffer des Tages. Der VfL bleibt als Tabellenfünfter an der Spitzengruppe dran, Meppen muss langsam abreißen lassen.

Nach Platzverweis für Zwickau: Löwen drehen Spiel

Nach vier Partien ohne Sieg hat der TSV 1860 München wieder einen Dreier eingefahren. Im unangenehmen Auswärtsspiel beim FSV Zwickau gerieten die Löwen durch Baumann aber zunächst in Rückstand (35.). Kurz nach Wiederbeginn schwächten sich die Gastgeber selbst, Lokotsch flog nach hartem Einsteigen gegen Lang mit Rot vom Platz (47.). Die Überzahl münzten die Gäste in der zweiten Hälfte per Doppelschlag in eine Führung um: Biankadi (68.) und Bär (72.) drehten das Spiel. Goden machte in der Nachspielzeit wenige Sekunden nach seiner Einwechslung alles klar und traf zum 3:1 (90.+1).

Saarbrücken am Montag in München

Am Sonntag (13 Uhr) bestreitet Viktoria Berlin das erste Spiel nach der Trennung von Coach Benedetto Muzzicato. Interimstrainer David Pietrzyk betreut das Team im Heimspiel gegen Freiburg II. Dortmund II empfängt um 14 Uhr Wehen Wiesbaden, das durch einen Sieg in Sichtweite der Aufstiegsplätze bleiben kann.

Den Spieltag rund machen Türkgücü München und der 1. FC Saarbrücken am Montag (19 Uhr). Während die Gastgeber mit den Folgen der wirtschaftlichen Turbulenzen und der Niederlage in Duisburg kämpfen, will der FCS nach dem 0:1 gegen Köln und den folgenden Streitigkeiten mit dem eigenen Anhang wieder positive Schlagzeilen schreiben - womöglich mit Toptorjäger Grimaldi (nach Wadenverletzung zurück im Training).