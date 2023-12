Athletic bindet den jüngeren Williams

Der Athletic Club aus Bilbao hat seinen Flügelstürmer Nico Williams an sich gebunden. Der 21 Jahre alte Bruder von Mittelstürmer Inaki Williams galt zuletzt als von spanischen und englischen Top-Teams umworben, nun hat der 11-malige spanische Nationalspieler (zwei Tore) seinen im Sommer auslaufenden Vertrag bis 2027 verlängert. Beim Tabellenfünften in La Liga hat der Tempodribbler 2023/24 in elf Ligaspielen bereits sieben Tore vorbereitet (ein eigener Treffer).