Athener Olympiastadion gesperrt - Panathinaikos muss umziehen

Am gestrigen Freitag ist das Athener Olympiastadion für alle Veranstaltungen auf unbestimmte Zeit gesperrt worden. Die Statikprobleme am Stadiondach sollen untersucht und entsprechend behoben werden. Dies stellt unter anderem den Vizemeister und Europa-League-Teilnehmer Panathinaikos vor enorme Probleme.

Völlig überraschend verkündete am Freitagabend das zuständige Sportministerium, dass ab sofort für jede Veranstaltung im Athener Olympiastadion ein Verbot gilt. Das Dach war im Hinblick auf die Olympischen Spiele 2004 vom Spanier Santiago Calatrava entworfen und vollendet worden. Zwei Jahrzehnte später scheint es Probleme vorzuweisen. Nach einer mehrmonatigen Untersuchung kam nun der Entschluss der Sperrung und der umgehenden Problembeseitigung. Wie lange sie dauern wird, sowie weitere Details, will Sportminister Ioannis Vroutsis am Montag verkünden.

Diese Tatsache stellt vor allem Vizemeister Panathinaikos vor Probleme. Die "Grün-Weißen" absolvierten Ende August das Champions-League-Qualifikationsspiel gegen Braga (1:2) sowie das Europa-League-Auftaktspiel gegen Villarreal (21. September, Ergebnis 2:0) vor jeweils knapp 60.000 Zuschauern im Olympiastadion. Außerdem stehen in Gruppe F noch die Heimspiele gegen Stade Rennes (26. Oktober) und Maccabi Haifa (14. Dezember) an. Für diese Spiele müsste Panathinaikos ins kleine und alte Leoforos-Stadion (Fassungsvermögen knapp über 16.000 Zuschauer) ausweichen. Beim enorm großem Interesse der eigenen Fans an den beiden Spielen ein ziemlich schwieriges Unterfangen.

2026 will Panathinaikos in einem neuen Stadion spielen

Panathinaikos plant seit Langem einen Stadionneubau. Inzwischen sind die Pläne in Zusammenarbeit mit dem Athener Bürgermeister Kostas Bakogiannis so weit fortgeschritten, dass erste Erdbauarbeiten im Athener Ortsteil Votanikos begonnen haben. Mit dem Bau der neuen Arena soll Anfang 2024 begonnen werden, er soll etwas mehr als zwei Jahre andauern. 2026 soll die neue Arena, in der dann knapp 40.000 Zuschauer Platz nehmen dürfen, komplett fertig sein.