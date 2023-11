Atalanta zeigt zwei Gesichter - und verzichtet auf Rechenspiele

Durch den 1:0-Sieg über Sturm Graz qualifizierte sich Atalanta Bergamo für die K.-o.-Phase der Europa League. Dennoch werden die Italiener das kommende Heimspiel gegen Sporting Lissabon mit der notwendigen Seriosität in Angriff nehmen. Ein Umstand, der auch Sturm helfen könnte.

Aus Bergamo berichtet Nikolaus Fink

Zu einem Hexenkessel verwandelte sich das Gewiss Stadium in Bergamo nach Atalantas 1:0-Heimsieg gegen Sturm Graz und dem damit verbundenen Überwintern in der Europa League wahrlich nicht. Doch während die 14.739 Zuschauer den Erfolg ihrer Mannschaft einigermaßen gelassen registrierten, war Trainer Gian Piero Gasperini die Freude über den Einzug in die K.-o.-Phase in der Pressekonferenz nach dem Spiel deutlich anzumerken.

"Ich bin sehr zufrieden", zog Gasperini kurz vor Mitternacht eine erste Bilanz über den bisherigen Saisonverlauf. Dies kommt nicht weiter überraschend, legte Atalanta doch auch in der Serie A einen guten Start hin. Nach elf Spieltagen liegt Bergamo mit 19 Punkten auf dem fünften Rang. Und in der Europa League agierten die Italiener bislang ohnehin nahezu makellos. Lediglich beim 2:2-Unentschieden in Graz durfte Atalanta nicht über einen vollen Erfolg jubeln.

Gasperini: "Der Gegner war gut und laufstark"

Dass sich dies beim Rückspiel gegen Sturm änderte, hatte Bergamo einer deutlichen Leistungssteigerung nach Wiederbeginn zu verdanken. "In der ersten Halbzeit waren wir langsam und etwas holprig, in der zweiten ist dann alles viel schneller gegangen", erklärte Gasperini, der den Gästen aus der Steiermark ein Kompliment für deren mutigen Auftritt aussprach: "Trotzdem hatten wir heute Phasen, in denen wir unter Druck waren, weil der Gegner gut und laufstark war."

In Gefahr war Atalantas Sieg letztlich aber zu keinem Zeitpunkt, da Sturm in der Offensive keine Lösungen fand. Die Schwarz-Weißen gaben im gesamten Spiel keinen einzigen Schuss auf das Tor der Hausherren ab. Daher sprach Gasperini von einem verdienten Erfolg seiner Mannschaft: "Ich glaube, dass der Sieg auch hätte höher ausfallen können. Das zeigt auch die Statistik, obwohl das Spiel wegen des 1:0-Zwischenstands bis zum Ende auf der Kippe stand."

Sturm hofft auf Atalantas Schützenhilfe

Mit zehn Punkten aus vier Spielen führt Atalanta die Gruppe D vor Sporting Lissabon (7) und Sturm (4) an. Am 30. November (18.45 Uhr, LIVE! bei kicker) trifft der Serie-A-Klub zuhause auf die Portugiesen und könnte den Gruppensieg bereits mit einem Unentschieden fixieren. Somit würde sich die Gasperini-Elf den Umweg über die Zwischenrunde sparen und direkt im Achtelfinale stehen. "Wir beginnen jetzt nicht zu rechnen. Aber natürlich haben wir eine gute Chance", so der Bergamo-Coach.

Die Begegnung in Lissabon gewann Atalanta dank einer überragenden ersten Halbzeit mit 2:1. Das Wiedersehen der beiden Gruppenfavoriten wird man auch in Graz mit Argusaugen beobachten. Sollte Sporting in Italien nicht gewinnen und Sturm im Parallelspiel gegen Rakow Tschenstochau punkten, würde auf den österreichischen Cupsieger am letzten Spieltag ein Endspiel in der portugiesischen Hauptstadt warten.

