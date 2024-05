Die Norditaliener, die in der Serie A am kommenden Wochenende noch auf Platz drei springen können, stehen erstmals in einem europäischen Finale und wären bei einem Triumph heute der erste Europa-League-Sieger, der nie die heimische Meisterschaft gewonnen hat. Leverkusen hingegen stand schon im Finale - und gewann 1988 bereits den UEFA-Cup, Vorgänger-Wettbewerb der Europa League.