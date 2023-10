Szczesny rettet: Atalanta und Juventus helfen Mailand und Mailand

Milan und Inter bilden zusammen die Serie-A-Tabellenspitze - und haben sich sicher über das gefreut, was zwischen den Verfolgern Atalanta Bergamo und Juventus Turin passiert ist. Stichworte: null, Szczesny, Koopmeiners.

Der Retter in der Not: Torwart Wojciech Szczesny wird von seinen Juve-Kollegen gefeiert. Juventus FC via Getty Images

Was hilft den beiden Mailänder Klubs am meisten nach ihren eigenen Siegen (Milan 2:0 gegen Lazio, Inter nach der großen Lautaro-Martinez-Show 4:0 in Salerno)? Genau: Wenn die ärgsten Verfolger sich gegenseitig die Punkte klauen.

Genau das ist am Sonntagabend passiert beim Duell zwischen Atalanta und Juventus. Denn sowohl das spielerisch in Phasen bessere Bergamo als auch die defensiv stabilen, offensiv zwar arbeitenden, aber zu selten durchkommenden Turiner trennten sich 0:0.

Die insgesamt überschaubare Nullnummer in der Lombardei, der insgesamt die ganz großen Zauberpässe, Soli oder furiosen Schussfeuerwerke abhanden gingen, war letztlich kein großer Fußballgenuss aus neutraler Sicht.

Szczesnys Finger, Koopmeiners' Hektik

Ein paar nenneswerte Aktionen gab es aber - etwa in Minute 14, als Atalanta-Außenverteidiger Zappacosta nach präziser Flanke gleich zweimal in wenigen Sekunden zum Abschluss kam. Er kam aber jeweils nicht durch.

Auch nett: Nach einem unglücklichen Fehler in der Abwehr der Bergamasken rollte der Ball in der 51. Minute zum komplett freistehenden Chiesa, der mit seinem Donnerschuss jedoch an Keeper Musso verzweifelte. Dieses Privatduell war außerdem einmal vor der Pause ebenfalls zugunsten des Schlussmanns ausgefallen (35.).

In der Schlussphase rissen außerdem nochmals die Atalanta-Männer das Zepter an sich, pressten, suchten ihr Glück - und fanden es fast. Aber eben nur fast: So machte Muriel große Augen, als sein direkt versuchter Freistoß in der 74. eigentlich links oben im Eck eingeschlagen wäre - wenn nicht Juve-Keeper Szczesny noch angeflogen gekommen wäre und die Kugel mit den Fingerspitzen an die Latte gelenkt hätte. Natürlich wurde der Torwächter kurz darauf ausgiebig von seinen Mitspielern gefeiert.

Zu Ende ging die Partie schließlich mit Koopmeiners, der erst nach einem von Szczesny nicht festgehaltenem Muriel-Distanzschuss nicht abstauben konnte (89.) und dann noch aus guter Lage zu hektisch feuerte (90.+2). Der Sieg wäre letzten Endes also eher den Bergamasken möglich gewesen, doch es stand eben ein 0:0 zu Buche - und sicherlich freudige Mailänder.