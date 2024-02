ASV Hamm-Westfalen verstärkt sich für die Rückrunde

Für den Kampf um den Aufstieg in die Handball Bundesliga hat sich der ASV Hamm-Westfalen noch kurzfristig Verstärkung aus Österreich geholt. Wie der Zweitligist erst am heutigen Abend bekannt gab, unterschrieb gestern Marc-André Haunhold.

Kurz vor Ende des Transferfensters brachten der ASV Hamm-Westfalen eigener Ausgabe am Donnerstagabend die Verpflichtung des Rückraumspielers Marc-André Haunold von den Fivers Margaraten unter Dach und Fach.

Der 24-Jährige wird am Montag zur Mannschaft stoßen und gegen Vinnhorst im Aufgebot des ASV stehen. Der Österreicher erhält einen Vertrag bis Sommer 2025. "Wir freuen uns sehr auf ihn. Ein Dank gilt allen, die diesen Transfer in den zurückliegenden Tagen durch ihren außerordentlichen Einsatz möglich gemacht haben", meinte Michael Lerscht.

Haunhold mit Abschied von Fivers

Marc-Andre Haunold fehlte dem HC Fivers WAT Margareten dadurch bereits im ÖHB Cup-Achtelfinale gegen Korneuburg, das die Margaretner souverän mit 38:20 für sich entschieden.

Dass der 24-Jährige auch inmitten der Saison seinen Heimatverein verlässt, sorgt für den einzigen Wermutstropfen: "Ich fühle mich ein wenig unvollendet, da ich mit den Fivers leider keinen Titel holen konnte und jetzt mitten in der Saison gehe, wo noch alles möglich ist."

Doch die Freude über den Wechsel nach Deutschland überwiegt klar: "Ich bin extrem aufgeregt. Bei Hamm-Westfalen herrschen absolute Profibedingungen. Der Verein war vergangene Saison noch in der 1. Liga und sie wollen so rasch wie möglich dorthin zurück. Für mich geht ein Traum in Erfüllung."

Kurzfristiger Kontakt

Erst vergangene Woche nahm der ASV Hamm-Westfalen Kontakt zu Marc-Andre Haunold auf. Ursprünglich wurde über eine Verpflichtung im Sommer gesprochen, doch da man aktuell um den Aufstieg mitspielt, Hamm-Westfalen liegt bei einem Spiel mehr auf Rang 2 und damit einem Aufstiegsplatz in der Tabelle, wollte man den jungen Österreicher sofort holen.

"Ich hatte das Gefühl, dass ich das unbedingt machen will. Ich habe mit den Verantwortlichen bei den Fivers, allen voran Thomas Menzl, gesprochen und man hat mich in meiner Entscheidung unterstützt. Das waren aufregende Tage", erzählt Neo-Legionär Marc-André Haunold.

Marc-Andre Haunold übersiedelt nun umgehend nach Hamm, wo er Team und Verein kennenlernen wird: "Meine persönlichen Erwartungen sind, dass ich gut reinkomme, dass ich meinen Teil dazu beitragen kann, dass der Aufstieg klappt. Das Mannschaftsklima soll ausgezeichnet sein und ich freue mich auf die neue Aufgabe."