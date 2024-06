ASV Hamm-Westfalen holt Talent von den Füchsen Berlin

Zweitligist Hamm-Westfalen hat sich zur kommenden Saison die Dienste eines deutschen Vizemeisters gesichert. Von den Füchsen Berlin kommt ein hochtalentierter Kreisläufer zum ASV.

Mit Jann Keno Jacobs ist dem ASV Hamm-Westfalen ein kleiner Transfercoup gelungen. Der 22-jährige stand lediglich bei drei Partien in der gesamten Saison nicht im Kader der Füchse Berlin, obwohl er nur sporadisch Einsatzzeit erhielt. Dementsprechend stehen nur vier Tore aus vier Versuchen zu Buche.

Sowieso ist Jacobs gerade defensiv eine sichere Bank. Als Innenblock-Spieler spielte Jacobs bereits beim 1. VfL Potsdam eine Rolle, zuvor trug er bis 2017 das Trikot des ThSV Eisenach. Beim ASV Hamm-Westfalen wartet nun ein bekanntes Gesicht auf Jacobs: "Mit Ole Machner habe ich schon seit der B-Jugend 2018 in Potsdam und bei den Jungfüchsen 2021/22 gespielt." Der 21-jährige Linksaußen Machner war vom ASV bereits im April als Neuzugang vorgestellt worden.

"Ich freue mich sehr auf den ASV", betonte Jacobs derweil in der Pressemeldung, und führte im Hinblick auf die vergangene Saison aus: "Das zurückliegende Jahr bei den Füchsen war für mich ein Lehrjahr. Das habe ich auch so genutzt, als eine einmalige Chance."

"Wir freuen uns für Keno, dass er nach Hamm wechselt und dort seine sportliche Zukunft gefunden hat", erklärte derweil Bob Hanning in einer Pressemitteilung: "Hamm bekommt mit ihm einen Spieler mit unglaublich viel Ehrgeiz. Wir haben es sehr genossen, dass er bei uns in Berlin gespielt hat. Keno hat jedes Spiel zum Wettkampf gemacht. Was wir ihm nicht geben konnten, war die Spielzeit hinter Marsa (Mijajlo Marsenic) und Max Darj. Deshalb ist der Wechsel eine logische Konsequenz."

"Qualitäten in Angriff und Abwehr"

Jacobs, der sich als „trainingseifrigen, mannschaftsdienlichen Spieler für Angriff und Abwehr" beschreibt, erhielt auch von Micky Reiners, Sportlicher Berater der Hammer, einige Vorschusslorbeeren: "Keno Jacobs hat bei den Füchsen bereits gezeigt, dass er in Angriff und Abwehr für uns eine Bereicherung sein kann. Wir haben gesehen, wie sich junge Spieler wie Nico Schöttle oder Florian Scheerer in kurzer Zeit entwickeln können."

Diese beiden kehren nun aber zu ihren Stammvereinen zurück, zudem ist Philip Jungemann lange verletzt. Demnach waren die Hammer zum Handeln gezwungen. "Wir freuen uns, dass wir Keno Jacobs für uns gewinnen konnten. Wir sind zuversichtlich, auch die weitere Position für den geplanten Kader 2024/25 in Kürze besetzen zu können", so Franz Dressel in der Pressemeldung.

"Wer mich kennt, weiß, dass für mich erfolgreicher Handball in der Abwehr beginnt. Deswegen ist es von großer Bedeutung, die personelle Grundlage dafür zur neuen Saison zu schaffen", erklärte der ASV-Trainer Michael Hegemann die Hintergründe zur Neuverpflichtung, und führte aus: "Mit Keno bekommen wir einen Spieler mit Qualitäten in Angriff und Abwehr, letztere eben auch im Innenblock. Und genau da sind wir aus den bekannten Gründen noch zu dünn aufgestellt. Die erforderlichen Maßnahmen ergreifen wir gerade."

Jacobs hat zusammen mit seiner Freundin nun die Wohnungssuche in den Fokus genommen: "Der Weg in meine Heimat Jever wird durch den Wechsel auch kürzer",freute er sich: „Ich bin schon als C-Jugendlicher nach Eisenach gezogen, wohne als schon seit rund zehn Jahren nicht mehr zuhause. Da mache ich mir wenig Sorgen."