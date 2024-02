ASV Hamm-Westfalen holt Leistungsträger vom TSV Bayer Dormagen

Der ASV Hamm-Westfalen hat einen weiteren Neuzugang im Rückraum verpflichtet. Der Spielgestalter kommt vom TSV Bayer Dormagen.

Ian Hüter wird den TSV Bayer Dormagen zum Saisonende verlassen. Der 26 Jahre alte Spielmacher wollte sich zur kommenden Saison einer neuen Herausforderung stellen und hat diese mit dem Wechsel zum ASV Hamm-Westfalen gefunden.

Hüter stammt aus der eigenen Jugend und trägt bereits seit 2008 das Trikot des TSV Bayer. 2015 gelang dem gebürtigen Neusser der Sprung von der A-Jugend in den Dormagener Bundesligakader. In der laufenden Saison, seiner neunten Spielzeit im Seniorenbereich, kam der 1,96 Meter große Rechtshänder bisher in 19 Spielen zum Einsatz und erzielte dabei 52 Tore.

Seit mehreren Jahren ist Hüter, der eine amerikanische Mutter hat, zudem Kapitän der Nationalmannschaft der USA und nahm wie sein Bruder Patrick unter anderem an der Weltmeisterschaft 2023 teil. In der kommenden Spielzeit werden die beiden erstmals nicht zusammen auflaufen.

"Es war keine einfache Entscheidung für mich, schließlich ist der TSV so etwas wie eine Familie für mich. Bis zum Saisonende heißt es jetzt vollen Einsatz für den TSV. Ich hoffe, bald wieder dabei zu sein und meinen Beitrag für unser großes Ziel, den Klassenerhalt, beizusteuern", sagte Hüter, der derzeit aufgrund eines Muskelfaserrisses im Oberschenkel zum Zuschauen verurteilt ist.

"Dass Ian mit 26 Jahren noch einmal eine neue Herausforderung außerhalb von Dormagen sucht, ist zwar schade für uns als Verein, aber durchaus nachzuvollziehen. Wir bedanken uns bei ihm für die vielen Jahre und hoffen, gemeinsam den Klassenerhalt zu schaffen, damit wir Ian mit einem guten Gefühl verabschieden können", so TSV-Handball-Geschäftsführer Björn Barthel.

Handball Bundesliga "natürlich ein Ziel"

"Mit Ian bekommen wir einen der Topspieler auf dieser Position in der 2. Handball-Bundesliga mit Führungsqualitäten," ist ASV-Geschäftsführer Guido Heerstraß von den Stärken des Rechtshänders überzeugt, der im Hinspiel gegen die Westfalen mit sieben Treffern einen guten Eindruck hinterließ.

Mittlerweile sind in der HBL-Statistik 180 Pflichtspiele zu finden, in der 1. Liga ist der 26-Jährige noch nicht aufgelaufen. "Das ist natürlich ein Ziel von mir", betont der Rückraum. Wie sein Wunsch für die verbleibenden Spiele der Saison aussieht, bringt Ian Hüter schnell auf den Punkt: "Der ASV darf gerne alle Spiele gewinnen, nur gegen uns nicht." Eine Bilanz, mit der sich wohl auch die Fans der Westfalen anfreunden könnten.