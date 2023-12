Aston Villa legt gegen Legia Warschau Beschwerde bei der UEFA ein

Vor dem Conference-League-Spiel zwischen Aston Villa und Legia Warschau sorgten Gästefans für Ausschreitungen und verletzte Polizisten. Villa kritisierte den Gegner und legte Beschwerde bei der UEFA ein.

Die Polizisten sahen sich am Donnerstagabend in Birmingham offenbar gezielten Angriffen von Legia-Anhängern ausgesetzt. IMAGO/Shutterstock

Das Conference-League-Duell zwischen Aston Villa und Legia Warschau am Donnerstagabend ist von schweren Ausschreitungen rund um den Villa Park überschattet worden. Nach Angaben der Gastgeber griffen Legia-Anhänger in einer "geplanten" Aktion Polizeibeamte an, woraufhin beschlossen wurde, sämtliche Gästefans kurzfristig vom Spiel auszuschließen.

Nach Angaben der Polizei vom Freitagvormittag befinden sich 46 Beteiligte in Gewahrsam, wobei es sich ausnahmslos um Auswärtsfans handle. "Die Beamten waren 90 Minuten lang mit anhaltender Gewalt konfrontiert", wobei vier Polizisten verletzt wurden, hieß es in einer Mitteilung beim Kurznachrichtendienst X. "Wir werden hart daran arbeiten, die Verdächtigen anzuklagen und in Untersuchungshaft zu nehmen, wo wir können."

Villa vermisst Unterstützung aus Warschau

Villa klagte in einem Statement auch die Legia-Verantwortlichen an. "Trotz zahlreicher Bitten um Zusammenarbeit mit Legia Warschau in Bezug auf die mitreisenden Fans, vor allem in den letzten beiden Tagen, hat der Gastverein keine Unterstützung in der ernsten Frage der Sicherheit der Auswärtsfans im Villa Park geleistet", schrieb der Tabellenvierte der Premier League am späten Donnerstagabend. "Der Verein hat wiederholt, auch heute Morgen, in Zusammenarbeit mit der UEFA und allen zuständigen Behörden gegenüber Legia Bedenken geäußert, dass Auswärtsfans ohne Eintrittskarte versuchen, in den Villa Park zu gelangen."

Nachdem es "etwa eine Stunde vor Anpfiff zu geplanten und systematischen gewalttätigen Handlungen von Legia-Fans gegen Beamte der Polizei der West Midlands" gekommen sei, habe diese beschlossen, alle Legia-Fans vom Spiel auszuschließen. "Aston Villa verurteilt das Verhalten der Gästefans aufs Schärfste und dankt der Polizei der West Midlands für ihr professionelles Vorgehen unter sehr schwierigen Umständen."

Der Premier-League-Klub reichte auch bei der Europäischen Fußball-Union UEFA Beschwerde ein, wie man am Freitag bekannt machte. "Die mangelnde Kooperation und die Tatsachenverdrehung der Offiziellen von Legia Warschau vor dem Spiel waren völlig inakzeptabel und sehr enttäuschend", sagte Villas Präsident der Geschäftsabteilung, Chris Heck, der betonte, dass solche Vorfälle "keinen Platz im modernen Fußball oder in einer zivilisierten Gesellschaft" haben. Mit seiner Beschwerde bei der UEFA wolle Aston Villa sicherstellen, dass "andere Klubs und Polizeibeamte in ganz Europa nicht ähnlichen Sicherheitsrisiken durch Legia Warschau ausgesetzt werden".

Auf dem Platz feierte Villa per 2:1 den vierten Sieg im fünften Spiel und geht damit als Spitzenreiter der Gruppe E ins Duell bei Schlusslicht Zrinjski Mostar am letzten Spieltag. Dann reicht der Elf von Trainer Unai Emery ein Punkt, um direkt ins Achtelfinale einzuziehen.