Aston Villa holt Duo von Juventus

Aston Villa hat Douglas Luiz (26) an Juventus Turin abgegeben - und erhält im Gegenzug nicht nur eine Ablöse, sondern auch zwei Spieler: Der linke Außenbahn- und englische U-21-Nationalspieler Samuel Iling-Junior (20) kommt ebenso wie der argentinische Sechser Enzo Barrenechea (23), der zuletzt von Juve an Frosinone verliehen war. Vertragslaufzeiten nannte Villa in beiden Fällen nicht.