Aston Martin AMR22: Das ist Vettels neuer Bolide

Aston Martin hat nach Haas und Red Bull als drittes Team sein neues Auto präsentiert. Natürlich in British Racing Green.

Anders als Max Verstappens Rennstall Red Bull sowie Mick Schumachers Team Haas plant Aston Martin mit dem AMR22 gleich am morgigen Freitag einen ersten Shakedown in Silverstone, im Rahmen eines Filmtags.

Hier geht's zur großen kicker-Formel-1-Umfrage 2022

Aston Martin hat zudem einen neuen Sponsor: Der saudi-arabische Ölkonzern Aramco.

Mehrheitseigentümer Lawrence Stroll verfolgt einen ehrgeizigen Plan. Während der Präsentation verwies der Vater von Sebastian Vettels Teamkollegen Lance Stroll auf seinen Fünfjahresplan, der vorsieht, spätestens 2025 um Grand-Prix-Siege und die Weltmeisterschaft kämpfen zu können.

Es hat was Futuristisches. Sebastian Vettel

"Dies ist erst das zweite Jahr eines Fünfjahresplans. Aber dieses Team hat große Ambitionen und große Pläne", sagte Vettel: "Unser Potenzial wächst kontinuierlich. Jeder will gewinnen, ich natürlich auch."

Ein weit geschwungener Frontflügel mit großen Endplatten, klare Formen und deutlich weniger aerodynamische Feinheiten prägen diesen Boliden der neuen Fahrzeuggeneration ebenso wie eine spitze Nase. "Unser Wagen sieht gut aus, aber schön ist immer das, was am schnellsten ist", sagte Vettel: "Ich hoffe, das Feld rückt näher zusammen. Ob das so ist, müssen wir noch abwarten."

Die Formel 1 wirft zur Saison 2022 ihr technisches Reglement um, das aerodynamische Konzept wurde grundlegend vereinfacht und vereinheitlicht. Zudem kommen statt der bisherigen 13-Zoll-Räder nun deutlich größere 18-Zoll-Räder an die Autos.