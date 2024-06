Assistenztrainer bestätigt: Messi fällt gegen Peru aus

Nach seiner Verletzung im Spiel gegen Chile wird Lionel Messi für das abschließende Gruppenspiel bei der Copa America gegen Peru ausfallen.

Argentinien muss beim abschließenden Gruppenspiel der Copa America gegen Peru (Sonntag, 30. Juni, 2 Uhr MESZ) auf Superstar Lionel Messi verzichten. Der Spieler von Inter Miami hatte sich beim Sieg gegen Chile (0:1) am Mittwoch eine Oberschenkelverletzung zugezogen. Bereits nach Abpfiff hatte der mehrfache Weltfußballer den Reportern gegenüber Probleme im oberen rechten Bein geschildert. "Es war nicht so locker, wie es hätte sein sollen", sagte Messi und führte weiter aus: "Aber ich war in der Lage, das Spiel zu beenden. Wir werden sehen, wie es weitergeht."

Nachdem der 37-Jährige bereits am Donnerstag nicht trainieren konnte, wird der Offensivspieler zumindest wieder am Freitag im Training erwartet. Dennoch bestätigte nun der argentinische Assistenztrainer Walter Samuel - in Abwesenheit des gesperrten Lionel Scalonis gegen Peru hauptverantwortlich - den Ausfall des Angreifers: "Er wird im nächsten Spiel nicht dabei sein. Wir werden von Tag zu Tag schauen und sehen, wie er sich erholt.“

Dank zweier Siegen aus zwei Spielen ist Argentinien bereits für das Viertelfinale der Copa America qualifiziert. Nachdem allerdings bei der Copa - im Gegensatz zur Europameisterschaft - die Tordifferenz als erste Entscheidungsgrundlage bei Punktgleichheit zählt, ist die Albiceleste nicht schon vorzeitig Gruppensieger. Ein Punkt reicht dafür jedoch schon gegen Peru.