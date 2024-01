Assibey-Mensah: Aus Mainz nach Bocholt

Der 1. FC Bocholt hat sich in der Winterpause mit Offensivspieler Raphael Assibey-Mensah verstärkt. Der 24-Jährige wechselt vom Südwest-Regionalligisten TSV Schott Mainz an den Hünting, wo er am Mittwochnachmittag einen Vertrag bis Juni 2025 unterschrieben hat. Der Deutsch-Ghanaer stammt aus Leipzig, ausgebildet wurde er im NLZ des FSV Mainz 05. 2016 versuchte der Flügelflitzer nach einer überragenden U-17-Bundesliga-Saison sein Glück in England beim FC Brentford, wechselte im Sommer 2018 aber zurück nach Mainz zum TSV Schott. Weitere Stationen waren die U 23 des SC Freiburg sowie der FSV Zwickau, wo er jeweils Drittliga-Einsätze sammelte. Im Sommer 2023 folgte eine zweite Station bei Schott, er erzielte dort zuletzt in 17 Pflichtspielen sechs Tore.