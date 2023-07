Aspinall feiert deutlichen Sieg über Clayton im World-Matchplay-Finale

Im Finale des World Matchplay setzte sich der Engländer Nathan Aspinall gegen den Waliser Jonny Clayton mit 18:6 durch und sicherte sich somit erstmals in seiner Karriere den zweitwichtigsten Titel im Darts-Kalender.

Nachdem sich die großen Titelfavoriten um Michael van Gerwen (Sechzehntelfinale), Weltmeister Michael Smith, Gerwyn Price und Peter Wright (alle Achtelfinale) bereits frühzeitig aus dem World Matchplay verabschiedet hatten, trafen am Sonntagabend Nathan Aspinall, die aktuelle Nummer fünf der Welt, und Nummer sieben Jonny Clayton im Finale des zweitwichtigsten Darts-Turnier nach der WM aufeinander.

Begann die Partie zwischen dem Engländer und dem Waliser noch ausgeglichen - nach zehn Legs stand es 5:5 - zeigte sich Aspinall mit zunehmender Spieldauer immer treffsicherer, während Clayton im Spiel auf die Doppel enttäuschte. Nach elf gewonnen Legs in Folge stand deshalb ein deutlicher 18:6-Sieg für den Engländer Aspinall, der sich damit zum ersten Mal in seiner Karriere den seit 1994 vergebenen Titel sicherte.

230.000 Euro Preisgeld für Aspinall

Der 32-Jährige durfte im Anschluss nicht nur die Trophäe, die nach der Darts-Legende Phil Taylor benannt ist, in die Höhe recken, sondern sich auch über ein Preisgeld in Höhe von 230.000 Euro freuen. "Es ist ein großartiges Gefühl. Ich bin sehr glücklich für mich und meine Familie und sehr stolz auf meine Leistung", sagte der Aspinall gegenüber dem Darts-Verband PDC. Clayton darf sich derweil immerhin über ein Preisgeld in Höhe von 115.000 Euro freuen.