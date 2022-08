"Asoziale Zerstörungswut": Dynamo-Geschäftsführer Wehlend verurteilt Fan-Verhalten

Rund um das Derby in Aue hatten Dresden-Fans am Wochenende Sanitäranlagen zerstört und einen Aue-Anhänger mit einem Wurfgeschoss verletzt. Am Dienstag bezog Dynamo Stellung zu den Geschehnissen.

Jürgen Wehlend ist seit Januar 2021 kaufmännischer Leiter von Dynamo Dresden. imago images/Steffen Kuttner