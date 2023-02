Asllani sammelt Pluspunkte

Bei der späten 0:1-Niederlage in Augsburg löst der junge Stürmer Fisnik Asllani zur Pause Kasper Dolberg ab und sorgt für frischen Wind.

Vor einem Jahr bereits hatte die TSG Fisnik Asllani fest in den Profikader befördert, doch Verletzungen und Krankheiten hatten den jungen Stürmer immer wieder zurückgeworfen. Dennoch war der Vertrag des Eigengewächses im September bis 2026 verlängert worden, Ende des Jahres machte sich Asllani berechtigte Hoffnungen, in der Restsaison mehr Spielpraxis sammeln zu können. "Es hatte ja Gründe, weshalb ich verlängert habe. Mir wurde eine klare Perspektive aufgezeigt", so Asllani, "ich will so viele Einsätze wie möglich sammeln und mich weiterentwickeln."

Doch dann bahnte sich die Verpflichtung eines weiteren Mittelstürmers in Person von Kasper Dolberg an. "Ich bekomme es mit, aber darum kümmere ich mich nicht", hatte der 20-Jährige gegenüber dem kicker versichert, "ich konzentriere mich auf mich und auf alles, was ich beeinflussen kann, der Rest liegt nicht in meiner Hand."

In der Tat musste sich Asllani dann erst wieder hinter Dolberg anstellen, auch weil der gebürtige Berliner im Trainingslager in Portugal einige Tage wegen eines Infektes verpasst hatte. Nun ist es durchaus grundsätzlich zu hinterfragen, ob es zum Selbstverständnis eines erklärten Ausbildungsvereins passt, einem eigenen Talent auf dem Sprung einen Leihspieler ohne Spielpraxis vor die Nase zu setzen. Als Zwischenbilanz lässt sich in diesem Fall festhalten: Das vom Hoffnungsträger Dolberg Gezeigte hätte sicherlich auch Asllani leisten und sich dabei noch entwickeln können.

Asllani weiß in Augsburg zu überzeugen

Am Freitagabend in Augsburg jedenfalls durfte Asllani Dolberg zur Pause ablösen, auch weil der bis dahin wirkungslose Däne wohl eine Blessur davongetragen hatte. Eine Bewährungschance, die Asllani trotz der 0:1-Niederlage durchaus zu nutzen wusste. Mit viel Engagement und Durchsetzungsvermögen eroberte, behauptete und verteilte der Angreifer viele Bälle und belebte die Hoffenheimer Offensive spürbar. Auch die einzige Torchance der TSG in diesem dürftigen Spiel leitete Asllani ein, als er sich geschickt auf der rechten Seite durchsetzte und einen präzisen, flachen Rückpass Andrej Kramaric bediente. Doch die Direktabnahme des Kroaten konnte Augsburgs Torhüter Gikiewicz parieren.

Vor der Saison war das Ziel, mein erstes Bundesligator zu schießen. Mal schauen, ob das klappt. Fisnik Asllani

"Ich fand ihn belebend", lobte Cheftrainer Pellegrino Matarazzo den Eingewechselten, "er haut seinen Körper super rein, er macht es unangenehm für den Gegner Kopfballduelle sauber zu gewinnen, und er hatte Tiefgang." Die warmen Worte dürften Asllani guttun. "Ich habe viele Schritte nach vorne gemacht, sowohl im körperlichen als auch fußballerischen Bereich", sagt Asllani, der sich als Mittelstürmer definiert, "ich bin schon am ehesten ein Neuner, weil ich viele Dinge mitbringe, die man einem typischen Neuner zuschreibt - Bälle festmachen, klatschen lassen, aber auch tief gehen. Und ich habe einen guten Abschluss - vom Gesamtpaket her also eine echte Neun."

Mal sehen, ob das Talent sich weitere Einsätze verdienen kann, sein Saisonziel ist schließlich noch offen. "Vor der Saison war das Ziel, mein erstes Bundesligator zu schießen. Mal schauen, ob das klappt." Einem Assist war er in Augsburg jedenfalls schon sehr nahe.