Asienreise gelaufen: Guerreiro hat sich im Training verletzt

Am Montag hebt der FC Bayern zur Audi Summer Tour nach Asien ab. Für einen weiteren Münchner Profi ist diese Reise allerdings gelaufen. Der FCB bestätigte kicker-Informationen, dass sich Raphael Guerreiro im Training verletzt hat. Der Neuzugang fällt länger aus.

An diesem Samstag hatte die Mannschaft nochmals trainiert, ehe am Sonntag in der Allianz Arena die offizielle Teampräsentation stattfindet. Und am Montag geht's dann los nach Asien. Das werden die Münchner aber ohne Neuzugang Guerreiro machen müssen. Der 29-Jährige hat sich im Training verletzt.

Guerreiro "zog sich im Training am Samstagvormittag einen Muskelbündelriss in der rechten Wade zu", ließ der FC Bayern wissen, er wird länger pausieren müssen.

Der Portugiese war erst vor wenigen Wochen ablösefrei von Borussia Dortmund an die Isar gewechselt und war erst am Montag im Trainingslager am Tegernsee vorgestellt worden.

Sein Ausfall trifft die Münchner. Guerreiro war als flexibler Spieler im Mittelfeldzentrum sowie auf der Linksverteidigerposition eingeplant. Sein Debüt hat der 29-Jährige im Testspiel gegen Rottach-Egern (27:0) gegeben, auf weitere Einsätze muss er nun vorerst warten.