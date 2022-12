Asienmeisterschaft 2027: Saudi-Arabien ist der einzige Bewerber

Nach Indiens Rückzug ist der Wüstenstaat Saudi-Arabien nun der einzige Bewerber für die Asienmeisterschaft 2027 und wird aller Voraussicht nach im Februar 2023 den Zuschlag erhalten.

Gab am Montag Saudi-Arabien als alleinigen Bewerber für die Asienmeisterschaft 2027 bekannt: Die Asian Football Confederation (AFC). IMAGO/Action Plus

Nach der Bekanntgabe der Bewerbungen für die Asienmeisterschaft 2027, für die sowohl Saudi-Arabien als auch Indien ins Rennen genagnen war, zog die All India Football Federation (AIFF) nun ihre Kandidatur zurück. Das teilte die asiatische Fußball-Konföderation AFC am Montag mit. Damit bekommt Saudi-Arabien aller Voraussicht nach den Zuschlag, formal entschieden wird über den Ausrichter der mit der Europameisterschaft vergleichbaren Endrunde in Asien aber erst beim AFC-Kongress im Februar 2023 in Bahrain. Titelverteidiger ist WM-Gastgeber Katar, der im Finale des zuletzt 2019 ausgetragenen Asien-Cups Japan mit 3:1 bezwingen konnte.

Saudi-Arabien strebt WM-Ausrichtung 2030 an

Obwohl Saudi-Arabien bei der WM 2022 in der Vorrunde ausgeschieden war, sorgten das Land mit seinem überraschenden Sieg im ersten Gruppenspiel gegen Titelmitfavorit Argentinien (2:1) für Aufsehen. Berichten zufolge strebt der Wüstenstaat auch die Ausrichtung der Weltmeisterschaft 2030 an.

Die Asienmeisterschaft wird alle vier Jahre ausgetragen, 2023 findet das Turnier in Katar statt. Ursprünglich erhielt China die Zusage für die Austragung des Großevents. Aufgrund der im Land herrschenden "Null-Covid"-Politik hatte das Reich der Mitte die Ausrichtung des Turniers abgesagt.