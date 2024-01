Die Socceroos gehen in Front. Hamrobekov bekommt das Leder an den nach einer Grätsche aufgestützten Arm und verhindert so die Chance. Dennoch eine strittige Entscheidung, mit der Usbekistans Coach Srecko Katanec so gar nicht zufrieden ist. Vehement fordert er - vergeblich - den Videobeweis. Boyle verwandelt letztlich sicher rechts unten.