Ashton scheidet aus - Van den Berghs Paukenschlag zum Schluss

Lisa Ashton ist bei der Darts-WM in London knapp ausgeschieden und hat ihre Siegpremiere im Alexandra Palace erneut verpasst.

Er gab sich keine Blöße: Dimitri van den Bergh. IMAGO/Action Plus

Die 52-Jährige verlor am Samstagabend mit 2:3 gegen ihren englischen Landsmann Ryan Meikle, der es nun in der zweiten Runde mit der niederländischen Legende Raymond van Barneveld zu tun bekommt. Ashton lieferte dem zeitweise nervös agierenden Meikle einen starken Kampf und gewann unter lautem Jubel den vierten Satz. Doch dann steigerte sich der Engländer im entscheidenden Satz noch einmal deutlich.

Als erste und bisher einzige Frau bei der WM im "Ally Pally" gewinnen konnte Fallon Sherrock, die vor drei Jahren nacheinander Ted Evetts und Mensur Suljovic bezwang. Sherrock ist auch diesmal dabei, sie steigt in der kommenden Woche in das Turnier ein. Die 18 Jahre junge Debütantin Beau Greaves hatte am Freitagabend mit 0:3 gegen William O'Connor verloren.

Höchstes Finish von van den Bergh

Spannend und am Ende dennoch irgendwie klar setzen sich anschließend Cameron Menzies (3:1 gegen Diogo Portela) sowie der nordirische Juniorenweltmeister Josh Rock (3:1 gegen José Justicia) durch, ehe zum Abschluss der Belgier Dimitri Van den Bergh seine Klasse gegen Lourence Ilagan von den Phillippinen unter Beweis stellte und einen klaren 3:0-Sieg einfuhr. Das Besondere an diesem Match war dann sein Finale, denn van den Bergh gewann mit einem 164er Finish - bislang das höchste Finish bei dieser WM.