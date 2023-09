Carrasco fälscht ab: Belgien jetzt Tabellenführer

Belgien ist auch im vierten Spiel der EM-Qualifikation ungeschlagen geblieben. Mit dem 1:0 in Aserbaidschan schob sich die Elf von Domenico Tedesco zudem vorbei an Österreich und ist nun Tabellenführer.

Die erste Hälfte war durchaus ausgeglichen, der Außenseiter spielte mutig mit. Die erste dicke Chance hatte jedoch Belgien durch Trossard, der nur den Pfosten traf (5.). Auf der Gegenseite wurden auch die Hausherren direkt gefährlich, Makhmudovs Schuss konnte gerade so geblockt werden (7.).

Die Gastgeber hatten immer wieder ihre Momente, wie in der 31. Minute, als Casteels nach Dadashovs Kopfball sein ganzes Können zeigen musste. Zur Pause führte dann trotzdem der Favorit, da Carrasco den Schuss von Bakayoko gegen die Laufrichtung von Heimkeeper Magomedaliyev abfälschte (38.). Äußerst unglücklich für Aserbaidschan.

In der zweiten Hälfte bekamen die Zuschauer einen extrem müden Kick zu sehen. Vor beiden Toren passierte nicht mehr viel, die Top-Chancen blieben aus. Belgien war zwar die spielbestimmende Mannschaft, blieb offensiv aber vieles schuldig. Defensiv brannte nichts an, weswegen es beim 1:0 für den Favoriten blieb.

Mit nun zehn Punkten aus vier Spielen schob sich Belgien an Österreich vorbei, das auch zehn Zähler auf dem Konto hat. Weiter geht es für die Tedesco-Elf am Dienstag (20.45 Uhr) gegen Estland. Aserbaidschan hat in der EM-Quali erst einmal Pause und bestreitet am Dienstag (18 Uhr) ein Testspiel gegen Jordanien.