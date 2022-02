Asensios Renaissance - doch im Sommer "droht" Mbappé

Marco Asensio erlebt in der laufenden Saison eine Wiedergeburt. Dennoch könnte er Real Madrid im Sommer verlassen - und das hat zwei Gründe.

Es war schon sehr bezeichnend für die Situation von Eden Hazard. Gegen Granada (1:0) musste Real unter anderem auf Karim Benzema und Vinicius Junior verzichten. In der Startelf standen aber Rodrygo, Isco - und Marco Asensio.

Der 115-Millionen-Mann blieb also auf der Bank, der 8-Millionen-Mann Asensio erhielt den Vorzug. Es mutete schon ein wenig merkwürdig an, dass ausgerechnet der direkte Konkurrent dem Belgier Mut zusprechen musste. "Was ich von ihm sehe, ist gut. Er will sich präsentieren und uns Freude machen, aber es sind viele Dinge zusammengekommen, vor allem die Verletzungen", sagte Asensio bei "Cadena Ser".

Warum Hazard auch nach zweieinhalb Jahren nicht in Fahrt komme, das wisse Asensio "auch nicht genau. Er ist einer der besten Spieler, mit denen ich jemals gespielt habe. Das sieht man auch im Training."

Aber eben fast nur da. Da Vinicius auf dem linken Flügel gesetzt ist, wird sich auch in naher Zukunft nichts an der Reservistenrolle Hazards ändern. Asensio hat klar die Nase vorn.

Ein Schuss wie ein Strich - Asensio als Mbappé-Opfer?

Erst recht nach dem Spiel gegen Granada. Der 26-Jährige war mit Abstand der auffälligste Offensivspieler bei Real, sein Siegtor eine Augenweide. Ballrotation? Bei seinem Schuss, oder vielmehr "Geschoss" in der 74. Minute nicht auszumachen. Es war nicht sein einziger tätlicher Angriff auf Keeper Luis Maximiano aus der zweiten Reihe.

Es läuft also wieder für den Mallorquiner, hinter dem schwere Zeiten liegen. Wegen eines Kreuzbandrisses verpasste er die gesamte Saison 2019/20, auch danach blieb er von Formdellen und Blessuren nicht verschont. Über einen Abschied habe er aber nie nachgedacht. "Das Verletzungsjahr war kompliziert und es ist nicht einfach, wieder in die Spur zu kommen, aber ich wusste, dass ich mein Potenzial ausschöpfen kann. Ich habe mehrere Gespräche mit dem Trainer geführt, und er hat mir das Selbstvertrauen gegeben."

Dennoch stellt sich unweigerlich die Frage: Wie geht es weiter mit Asensio? Sein Vertrag läuft im Sommer 2023 aus, Real könnte also wohl nur im kommenden Sommer noch eine ordentliche Ablöse erzielen. Die "AS" spekuliert aber auch deswegen über einen möglichen Transfer, weil er womöglich für Kylian Mbappé Platz machen muss. Eine Entscheidung über eine Vertragsverlängerung Asensios sei deswegen noch nicht gefällt.

Andererseits wäre natürlich auch Hazard (Vertrag bis 2024) ein Verkaufskandidat, sollte er nicht endlich die Kurve kriegen. Gareth Bale und Isco (Verträge laufen aus) haben ohnehin keine Zukunft mehr.

Asensio selbst denkt noch immer nicht an einen Abschied. "Im Moment habe ich nichts anderes im Kopf als das: viel spielen, gut spielen und den Fans von Real Madrid viel Freude bereiten." Konstanz wird nun erwartet, das weiß auch er selbst. "Es kann sein, dass von mir mehr verlangt wird als von anderen. Ich möchte Spuren hinterlassen.“

Weitere Argumente für ein Angebot kann Asensio am Samstag (16.15 Uhr) im Spiel bei Villarreal sammeln. Und natürlich am kommenden Dienstag in der Champions League: in Paris - und gegen Mbappé.