Asensio verlässt Real Madrid - PSG-Wechsel steht bevor

Marco Asensio verlässt Real Madrid ablösefrei. Statt einer Vertragsverlängerung hat sich der 27-Jährige wohl für einen Wechsel zu Paris Saint-Germain entschieden.

Er gehörte zum Inventar, doch nie wirklich zur ersten Elf: Marco Asensio, seit 2015/16 bei Real Madrid. Eine enorm erfolgreiche Zeit, die nun dennoch endet: Der Offensivmann hat seinen auslaufenden Vertrag bei den Blancos nicht verlängert.

Hintergrund dieser Entscheidung: die Einsatzzeit. Stammspieler war der inzwischen 27 Jahre alte Asensio in den vergangenen Jahren höchstens mal über einen Zeitraum von wenigen Wochen, dauerhaft durchsetzen konnte sich der Fernschuss-Spezialist eigentlich nie.

Begonnen hatte alles im Sommer 2016 so verheißungsvoll. Asensio, im ersten Jahr nach seinem Wechsel nach Madrid noch an Espanyol Barcelona ausgeliehen, schoss im europäischen Supercup gegen den FC Sevilla ein Traumtor, entwickelte sich durch seine Dynamik und Torgefährlichkeit zu einem Super-Joker für Real.

Die CR7-Nachfolge konnte er nicht antreten

In dieser ersten Saison traf er in dieser Rolle etwa im Champions-League-Viertelfinale gegen den FC Bayern oder als Letzter im großen Endspiel gegen Juventus Turin zum 4:1-Endstand. Als Teil einer internen "B-Mannschaft", die in vermeintlich harmlosen Liga-Auswärtsspielen Sieg um Sieg besorgte, wurde Asensio als Prinz im Schatten von König Cristiano Ronaldo zum Stammspieler und womöglich mal dem Nachfolger des Portugiesen aufgebaut.

Zwei weitere Traumtore im spanischen Supercup gegen den FC Barcelona bedeuteten im Sommer 2017 den vorläufigen Höhepunkt - doch in der Folge gelang es Asensio ebenso wenig wie etwa Gareth Bale, den nächsten Schritt in Richtung Superstar zu gehen. In Richtung CR7-Nachfolge. Was bei Asensio - wie bei Bale - auch an Verletzungen lag, die seine Dynamik von einst einschränkten.

Obwohl sein Weg bei den Königlichen von drei spanischen Meisterschaften, einem Pokalsieg und drei Erfolgen in der Champions League gepflastert wurde, hat der spanische Nationalspieler (35 Einsätze, zwei Tore) nun für sich erkannt, dass er sich in Madrid nicht mehr als Stammspieler oder gar Leistungsträger durchsetzen wird.

Tritt Asensio nun in Messis Fußstapfen?

Kaum minder anspruchsvoll dürfte diese Zielsetzung allerdings bei Paris Saint-Germain werden, dem sich Asensio wohl ablösefrei anschließen wird. Auf der rechten Angriffsseite, wo sich der Linksfuß inzwischen am wohlsten fühlt, ist durch den Abgang von Lionel Messi jedenfalls eine Position freigeworden.