Aschaffenburger Zittersieg: "Da ging gleich wieder das Kopfkino los"

Gegen den FC Memmingen konnte die Aschaffenburger Viktoria endlich wieder eine Führung auch in drei Punkte ummünzen. Trainer Simon Goldhammer hofft auf eine wegweisende Wirkung, auch wenn das Offensiv-Problem weiter deutlich zu Tage tritt.

Die Erleichterung im Lager der Aschaffenburger nach dem verdienten, aufgrund des kurz vor Schluss vergebenen Elfmeters der Gäste aber auch glücklichen Sieg gegen den FC Memmingen war groß. "Ein enorm wichtiger Sieg", war Kapitän Benjamin Baier erleichtert. Trainer Simon Goldhammer erhofft sich sogar eine wegweisende Wirkung. Dreimal hat die Viktoria in den letzten Wochen nach einer 1:0-Führung noch verloren: gegen Nürnberg, in Bayreuth und in Vilzing. "Da ging beim Memminger Ausgleich gleich wieder das Kopfkino bei den Spielern los. Deshalb war es ganz wichtig, dass wir diesmal zurück gekommen sind. Ich hoffe, dass damit das Momentum in den nächsten Begegnungen wieder auf unserer Seite ist."

Allerdings benötigt die Mannschaft dann vor allem Konstanz über 90 Minuten. In den letzten beiden Partien folgte jeweils einer überzeugenden ersten Halbzeit ein schwacher zweiter Durchgang. "Es ist unerklärlich, warum wir da so passiv waren. In der Kabine hatten wir immer klar besprochen, dass wir unverändert weiter angreifen wollen", sind Goldhammer diese Auftritte ein Rätsel.

Schwäche im Sturm

Ein Problem ist die Sturmschwäche. Die Mannschaft schafft es ganz selten, nach einer Führung das zweite Tor nachzulegen. Überhaupt haben die Aschaffenburg nur einmal mehr als zwei Tore erzielt: ausgerechnet diese Partie ging dann sogar verloren (3:4 gegen den 1. FC Nürnberg II).

Nur zwei echte Mittelstürmer stehen im Kader. Der verletzungsanfällige Florian Pieper konnte bisher nur 337 von 1080 möglichen Minuten mitspielen. Aktuell fehlt er wieder wegen muskulärer Probleme. So liegt die Last häufig allein auf Lucas Sitter, der im letzten Jahr noch in der siebtklassigen Gruppenliga spielte. "Für unser Spiel ist ein Stoßstürmer wichtig, der den Strafraum besetzt, der auch mal Bälle behauptet und so den anderen Offensivkräften ermöglicht, nachzurücken", setzt Goldhammer auf einen "echten Neuner".

Was der Viktoria in dieser Runde das Leben ebenfalls schwer macht, ist die Auswärtsschwäche. Nur zwei Punkte und vier Tore gab es bislang auf fremden Plätzen. "Wir bringen uns dadurch regelmäßig selbst in Zugzwang, das nächste Heimspiel zu gewinnen", ärgert sich Goldhammer. Jetzt will er in Augsburg den ersten Auswärtssieg, denn danach kommt der FC Bayern an den Schönbusch, da sollte der Zugzwang nicht so groß sein.

Die personelle Situation der Aschaffenburger wird sich dagegen nur zögerlich bessern. Pieper und Niklas Meyer sollen in den nächsten Wochen zurückkommen. Bei Philipp Beinenz und Niklas Borger (beide Kreuzbandriss) sieht der Plan vor, dass sie zur Vorbereitung auf die Rückrunde wieder fit sind. Clay Verkaj (Knorpelbruch im Sprunggelenk) und Elias Niesigk (Knorpelschaden im Knie) gibt es dagegen noch keine Prognose.