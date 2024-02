Aschaffenburg rüstet mit Weiß nach

Viktoria Aschaffenburg hat auf seine Verletztenmisere reagiert und Loris Weiß bis Saisonende unter Vertrag genommen. Der 27-Jährige kann im zentralen offensiven Mittelfeld sowie auf den Flügeln zum Einsatz kommen und ist sofort spielberechtigt, weil er die komplette laufende Saison ohne Verein gewesen ist. Zwischen 2018 und 2022 sammelte Weiß bei Hessen Dreieich und dem FC 08 Homburg die Erfahrung von 91 Spielen in der Regionalliga Südwest. "Er ist ein dynamischer und technisch versierter Spieler, der offensiv flexibel eingesetzt werden kann", erklärt Aschaffenburgs Sportlicher Leiter Tuncay Nadaroglu in einer Meldung. Trainer Simon Goldhammer ergänzt: "Loris ist ein Kreativspieler, der durch seine Qualität durchaus einen Unterschied machen kann. Dazu bringt er eine große Erfahrung mit und bewegt sich sehr gut in den Räumen."