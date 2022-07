Ascacibar weg - Visum für Ejuke da

Einer ist weg, einer bald da: Während Santiago Ascacibar (25) vor einer Leihe zu US Cremonese steht, darf Hertha-Neuzugang Chidera Ejuke (24) jetzt doch nach England. Nach kicker-Informationen liegt das benötigte Visum inzwischen vor.

Aus Herthas Trainingslager in Burton upon Trent berichtet Steffen Rohr

Am späten Mittwochabend wird Ejuke dem Vernehmen nach im Hertha-Camp im St. George’s Park erwartet. Für Hertha sind das gute Nachrichten: Jeder Tag mehr bei der neuen Mannschaft erleichtert dem als Stamm-Linksaußen eingeplanten Ejuke die Integration. Zuletzt hatte sich der nigerianische Nationalspieler, der seinen Vertrag bei ZSKA Moskau für eine Saison bis zum 30. Juni 2023 ausgesetzt hat und auf Leihbasis ein Jahr für Hertha spielen wird, in Berlin fitgehalten. Jetzt hat er - mit Verspätung - grünes Licht für England erhalten.

Ein Verkauf Ascacibars ließ sich nicht realisieren

Nicht mehr antreffen wird Ejuke Santiago Ascacibar. Der argentinische Mittelfeldspieler wird an Serie-A-Aufsteiger US Cremonese ausgeliehen. Ein Verkauf ließ sich nicht realisieren. Zuletzt hatten aus Italien neben Cremonese auch Salernitana und Monza Interesse am defensiven Mittelfeldspieler bekundet. Konkret wurde es nicht, ebenso wenig Kontakte nach England. Ascacibar war im Januar 2020 für 11 Millionen Euro Ablöse vom VfB Stuttgart nach Berlin gewechselt. Bereits im Frühjahr hatte er auch aufgrund privater Umstände seinen Wechselwunsch bei den Hertha-Bossen hinterlegt. Jetzt geht dieser Wunsch in Erfüllung.