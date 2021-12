ASC Dortmund rutscht stark in Richtung Aufstiegsrunde

Auf schneebedecktem Kunstrasen hat der ASC 09 Dortmund am Donnerstag durch einen späten Treffer gegen den TuS Haltern am See seine Siegesserie fortgesetzt und hat nun exzellente Chancen auf die Qualifikation für die Aufstiegsrunde.

Bei den beiden Klubs, die sich am Donnerstag zum Nachholspiel trafen, könnten die Trends gegensätzlicher kaum sein: Während der ASC 09 Dortmund seinen dritten Sieg in Serie feierte, ging der TuS Haltern am See zum vierten Mal in Folge komplett leer aus.

Beim 2:1 spielte sich vor Anpfiff zunächst das Wetter in den Vordergrund, denn den Kunstrasenplatz bedeckte eine Schneeschicht, die den Untergrund sehr rutschig werden ließ. Doch schon in der 5. Minute gab es das erste sportliche Highlight, ein Eigentor von Scheele brachte die Dortmunder in Führung.

Im Anschluss entwickelte sich das aufgrund der Bodenverhältnisse befürchtete Spiel: Viele Zweikämpfe, wenige geordnete Spielzüge, stattdessen probierten es beide Mannschaften mit langen Bällen. In der 74. Minute konnte Haltern, das mittlerweile leichte Feldvorteile hatte, durch Elbers ausgleichen. Aber selbstbewusste Dortmunder ließen sich davon nicht beirren und fuhren dank eines Werlein-Treffers in der 84. Minute den Heimsieg ein.

Der ASC steht nun zehn Punkte über dem Strich, Haltern dagegen wird sich noch mächtig strecken müssen, um die Aufstiegsrunde zu erreichen: Aktuell hat der Tabellensechzehnte sechs Punkte Rückstand auf Platz zehn.