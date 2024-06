Asare wechselt aus Koblenz nach Leipzig

Terry Asare verstärkt ab Sommer die BSG Chemie Leipzig. Der 26-Jährige ist auf den Flügeln zu Hause, spielte zuletzt bei Rot-Weiß Koblenz in der Oberliga. "Ich werde immer Vollgas geben, um den Verein bestmöglich zu unterstützen. Ich kann es kaum erwarten, meine Fähigkeiten mit ins Team einbringen zu können und mit den Fans in die Saison zu starten“, so Asare. Der gebürtige Stuttgarter mit ghanaischer Staatsbürgerschaft stößt bei der BSG auch auf einen alten Bekannten. Mit dem ebenfalls neu zum Team stoßenden Stanley Ratifo kickte er einst gemeinsam in Pforzheim.