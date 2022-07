Asanos Doppelpack dank Anschub-Hilfe vom Trainer

Für einen Offensivspieler trifft er nicht gerade häufig. Aber wenn, dann bevorzugt doppelt. Beim 6:2 gegen Antalyaspor bringt sich Takuma Asano jedenfalls in Position.

Intern wird der wendige Japaner enorm geschätzt, weil er sich stets topfit präsentiert, zum Beispiel auch nach langen Länderspielreisen sofort wieder einsatzfähig ist und liefert. Asano punktet mit seiner Schnelligkeit auf dem Flügel, mit viel Einsatz, ein veritabler Torschütze aber ist er nicht.

Umso mehr fiel der flinke Flügelstürmer mit den blond gefärbten Haaren beim letzten Bochumer Vorbereitungsspiel gegen Antalyaspor auf. Innerhalb von drei Minuten netzte Asano zwei Mal ein, beide Male auf Vorarbeit von Kostas Stafylidis.

Eine kaum glaubliche Ausbeute für den Außenstürmer, der ansonsten immer wieder mal zu überhastet abschließt, nach tollem Dribbling hängenbleibt oder gar nicht erst in verheißungsvoller Position auftaucht. In 55 Bundesligaspielen gelangen ihm bisher vier Treffer, zwei davon in der vorigen Saison für den VfL Bochum, da natürlich auch als Doppelpack: Beim 2:1-Sieg bei der TSG Hoffenheim.

Diesmal sorgte eine kleine Anschubhilfe seines Trainers dafür, dass Asano so richtig zündete. "Viel zu häufig kommt er dem Ball entgegen; ich habe ihm geraten, öfter die Tiefe zu suchen", so Trainer Thomas Reis. "Da musste ich ihn ein bisschen anschieben, deswegen bin ich vielleicht jetzt etwas heiser."

Der Aufwand lohnte sich, Asano zeigte sich kaltschnäuzig vor dem Tor, und dass er mit seinem hohen Tempo vielen Gegenspieler davonlaufen kann, ist ja eigentlich bekannt. Es liegt aber auf der Hand: Nicht nur wegen seiner beiden Treffer im abschließenden Vorbereitungsspiel der Bochumer wird Asano beim Pokalspiel am kommenden Samstag beim Drittliga-Absteiger Viktoria Berlin zur Startelf gehören, gewiss auch eine Woche später beim Bundesligastart gegen den FSV Mainz 05.

Inwieweit Ivan Gordets beim Pflichtspiel-Start für den VfL am Ball sein wird, ist derzeit noch offen. Immerhin aber hielt der Ukrainer bei seinem zweiten Einsatz für den VfL schon 45 Minuten durch und erzielte per Kopf sogar einen sehenswerten Treffer. "Wir müssen abwarten, wie er die Belastung verkraftet", so Reis, "aber natürlich ist nicht ausgeschlossen, dass er dann schon zum Einsatz kommt."