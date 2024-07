Asano unterschreibt in Mallorca

In Bochum wurde der Vertrag von Takuma Asano im Sommer nicht verlängert. Nun hat der Japaner einen neuen Verein gefunden: Der 29-Jährige hat für zwei Jahre in Spanien bei RCD Mallorca unterschrieben. Zwischen 2021 und 2024 spielte Asano für Bochum und kam dort insgesamt 90 Mal zum Einsatz (14 Tore). Bei Mallorca wird der Japaner mit dem Ex-Dortmunder Mateu Morey zusammenspielen, dessen Transfer am Freitag bekannt wurde.