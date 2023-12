Asano und der Schokoladentaler: "Hat mir Power gegeben"

Wenn Fans Gegenstände aufs Spielfeld werfen, ist es für Spieler meist lästig. Bochums Takuma Asano nutzte die Gunst der Stunde für einen kuriosen Snack - am Ende mit Erfolg.

Takuma Asano spielt bislang eine starke Saison. Als einer von vier Bochumern wirkte der Angreifer in jeder der 15 Partien mit, das schafften sonst nur Keeper Manuel Riemann, Bernardo und Kevin Stöger. Außerdem zeigt sich der japanische Nationalspieler treffsicher wie nie. In dieser Saison hat er bereits fünf Ligatore auf dem Konto, in den zwei Saisons zuvor waren es in 52 Partien deren sechs.

Auch gegen Union Berlin war Asano wieder einer der auffälligsten Spieler auf dem Platz im Spiel seiner Bochumer gegen Union Berlin. Außerdem sorgte er für eine kuriose Szene.

Kommt ein Schokoladentaler geflogen ...

Mit Anbruch der zwölften Spielminute flogen aus dem Gästeblock zunächst Tennisbälle und dann auch Schokoladentaler auf das Spielfeld - eine Reaktion auf die Pläne der DFL zu einem möglichen Einstieg eines Investors, für den die Klubs am Montag mit knapper Mehrheit votiert hatten. Während das Spiel unterbrochen war und die Helfer das Grün von den Gegenständen befreiten, ergriff Asano seine Chance. Er schnappte sich einen Taler, packte ihn aus und aß ihn - scheinbar ein echter Energie-Boost, denn in Folge drehte Asano auf und wurde mit zum entscheidenden Spieler.

Zweimal setzte er (vergeblich) zum Fallrückzieher an, das 1:0 besorgte er per sehenswertem Volley, beim 2:0 forderte er den Ball von Riemann und leitete so den Konter ein. Damit war Union eigentlich schon kurz nach der Pause entscheidend besiegt.

Asanos "Schokoladendoping"

"Ich hab die Schokolade gesehen und sie mir genommen", sagte der japanische Nationalspieler grinsend danach am "Sky"-Mikrofon. Er hätte schon eine Vorliebe für Süßes, allzu oft könne er Schokolade und Co. aber nicht essen - wegen des Fußballs. "Die Schokolade hat mir Power gegeben. Also war es gut, dass ich sie gegessen habe", so Asano.

Es lag natürlich nicht nur am "Schokoladendoping" alleine, dass der VfL einen direkten Konkurrenten im Kampf um den Klassenerhalt erstmal distanzierte. Die Bochumer legten insgesamt eine starke Leistung an den Tag, erspielten sich mehrere Chancen und ließen defensiv so gut wie nicht zu.

Stöger hat es geahnt

"Ich habe es vor dem Spiel schon gewusst", verriet Kevin Stöger danach. "Wir haben letzte Woche ein ordentliches Spiel gemacht, haben uns nicht belohnt und wir wollten heute unser letztes Heimspiel im Jahr 2023 unbedingt gewinnen. Ich glaube das hat man auch gespürt."

Und vielleicht hat ja auch Asanos Schoko-Snack dazu beigetragen - und wenn auch nur aus psychologischer Sicht. "Hätte er mir das gesagt, hätte ich mir bestimmt einen genommen, wenn es Glück gebracht hat", scherzte Stöger. Der Torschütze des 3:0 bescheinigte seinem Mitspieler "ein super Spiel", betonte aber auch, dass die ganze Mannschaft eine starke Leistung gezeigt hätte.

Letsch: "Wenn er danach immer trifft ..."

Auch Trainer Thomas Letsch war nach dem gelungenen Jahresabschluss zuhause gut gelaunt und stellte Asano sogar mehr Schokolade in Aussicht - allerdings an eine Bedingung geknüpft: "Ich habe ihn noch gar nicht gefragt, wie es geschmeckt hat. Ich habe es auch gar nicht mitgekriegt, aber vielleicht ist das eine Option. Wenn er danach immer trifft, dann werden wir schauen, dass wir ein paar Taler auftreiben."

Die nächste Chance dazu gibt es dann am Mittwoch (20.30 Uhr) in Leverkusen, wenn der letzte Spieltag des Jahres ansteht. Die Fans der Werkself dürften es sich zweimal überlegen, ob sie Schokotaler aufs Feld werfen.