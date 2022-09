Asano fehlt Bochum wochenlang

Tabellenschlusslicht VfL Bochum muss längere Zeit auf Angreifer Takuma Asano verzichten. Der 27-Jährige zog sich beim 1:3 auf Schalke einen Innenbandriss im rechten Knie zu.

Das teilten die Bochumer am Dienstagmittag mit. Demnach wird die Verletzung konservativ behandelt. Asano, der in dieser Saison in der VfL-Startelf meist gesetzt war und sich noch Chancen auf eine Teilnahme mit der japanischen Nationalelf bei der Weltmeisterschaft im Winter in Katar ausrechnet, wird damit mehrere Wochen ausfallen.

Der 27-Jährige hatte sich gleich zu Beginn der Partie beim FC Schalke 04 (1:3) bei einem Zweikampf verletzt, für ihn kam Gerrit Holtmann aufs Feld.

Am Montag erst hatten die Bochumer ihren Trainer Thomas Reis entlassen, beim Heimspiel am Sonntagabend gegen den 1. FC Kölm (17.30 Uhr, LIVE! bei kicker) wird Interimstrainer Heiko Butscher auf der Bank sitzen.