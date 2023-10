Asano bereit für Freiburg, Stabilisator Osterhage muss passen

In Freiburg will der VfL Bochum am Samstag die vor allem defensiv ausgezeichnete Leistung vom 0:0 in Leipzig bestätigen. Thomas Letsch muss allerdings einen wichtigen Stabilisator ersetzen.

Mit neuem Ansatz zog sich der VfL jüngst in Leipzig sehr ordentlich aus der Affäre. Es gab das erste torlose Remis unter Thomas Letsch, Bochum punktete mit großer Leidenschaft, Zweikampfstärke und Kompaktheit.

Auch am achten Spieltag hat es der VfL mit einem Teilnehmer an einem internationalen Wettbewerb zu tun. Ziemlich beachtlich, wie sich Anthony Losilla und Co. bisher gegen die deutschen Europacup-Teilnehmer schlugen. Natürlich, da gab es das 0:7 beim FC Bayern, aber immerhin holte der VfL auch beachtliche Unentschieden gegen Dortmund, Frankfurt und eben zuletzt in Leipzig.

Osterhage laboriert an muskulären Problemen - Springt Masovic ein?

Nun wartet also beim Europa-League-Starter in Freiburg wieder eine ziemlich anspruchsvolle Aufgabe auf den VfL, doch gerade zur Unzeit muss Patrick Osterhage passen. Der Defensiv-Stabilisator wird intern sehr geschätzt als fleißiger Arbeiter im Mittelfeld, gehört allerdings nicht gerade häufig zur Startelf.

In Leipzig war Osterhage von Anfang an dabei und lieferte gewohnte Fleißarbeit, zum Kader für das Spiel in Freiburg aber gehört der frühere Dortmunder nicht. "Patrick hat muskuläre Probleme, das ging Mitte der letzten Woche los", berichtet Letsch. "Es hat sich nicht gebessert, er wird für das Freiburg-Spiel ausfallen."

Schon der zweite Ausfall also im zentralen Mittelfeld, nachdem Dauerläufer Matus Bero ja noch bis Jahresende nicht dabei sein wird. Bleibt die Frage, wie Letsch nun im Zentrum für Stabilität sorgen will. Möglich wäre zum Beispiel, dass Erhan Masovic, der zuletzt seinen Stammplatz in der Dreierkette verlor, ins defensive Mittelfeld vorrückt. Denn einen weiteren Spieler mit ähnlichem Profil besitzt Letsch nicht in seinem Kader.

Schlotterbeck zentraler Mann in der Dreierkette

Aktuell wird Masovic nicht in der Abwehrkette benötigt, denn dort hat Keven Schlotterbeck mit einem starken Auftritt in Leipzig den Platz im Zentrum erobert. Ivan Ordets, zuvor jeweils als Mittelmann der Dreierkette im Einsatz, rückte nach rechts, Schlotterbeck wird auch im Spiel bei seinem Stammklub in Freiburg am Samstag erste Wahl sein als zentraler Mann der Dreier-Formation.

"Keven hat es in Leipzig sehr gut gemacht", lobt Letsch, "er war laut und hat überdies gut organisiert. Wenn nichts Außergewöhnliches im Training passiert, dann wird er auch in Freiburg spielen."

Das gilt gewiss auch für Vielflieger Takuma Asano, der nach seinen beiden Länderspiel-Einsätzen für Japan am Donnerstag wieder in Bochum auf dem Trainingsplatz stand. In der Vergangenheit hat der vielseitige Offensivmann schon häufiger gezeigt, dass er sich auch nach längeren Reisen und Länderspiel-Einätzen in guter Verfassung in Bochum vorstellt.

"In unserem Kader haben wir die Möglichkeiten, um Ausfälle zu kompensieren", findet Letsch. "Mindestens eine Umstellung wird es geben, aber natürlich kann auch noch mehr hinzu kommen."

Letzter Bochumer Sieg im Breisgau: 1996

In welcher Besetzung auch immer, an den letzten Bochumer Sieg in Freiburg erinnern sich wohl höchstens ältere VfL-Fans. Der liegt nämlich fast 27 Jahre zurück: Am 27. Oktober 1996 gab es einen 1:0-Erfolg, Torschütze damals war Peter Peschel.