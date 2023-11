Asamoah: "Erreichen über unseren Sport viele Menschen, daraus entsteht Verantwortung"

Der SuS Rünthe wurde für seine Dorfmeisterschaft mit dem Zukunftspreis der Fußball-Stiftungen ausgezeichnet. Ein Gespräch über das Erfolgsprojekt mit Vorstand Dietmar Wurst und Juror Gerald Asamoah.

Die Freude war beiden anzumerken, das Engagement ohnehin: Dietmar Wurst, der 1. Vorsitzende des SuS Rünthe, und Gerald Asamoah verstanden sich beim Doppel-Interview auf Anhieb. Der Ex-Profi war Teil der Jury des Zukunftspreises 2023, vergeben von "Fußball stiftet Zukunft", dem Zusammenschluss der deutschen Fußball-Stiftungen. Die weiteren Preisträger: der TSV Berlin-Wittenau, die SG Weilrod, der Tuspo Nassau Beilstein und der SC Harsum.

Herr Wurst, herzlichen Glückwunsch zum Zukunftspreis! Berichten Sie doch bitte mal aus Rünthe: Was ist das Besondere an Ihrer prämierten Dorfmeisterschaft?

Dietmar Wurst: Wir sind ein kleiner Vorortklub aus Bergkamen. Wir bieten als Sportverein Fußball und als Verein auch Gemeinschaft an. Das zeichnet uns aus, glaube ich. Bei unserer Dorfmeisterschaft sind einmal im Jahr alle Firmen, Vereine und Institutionen aus Rünthe vertreten, egal ob Karateverein, Schützenverein oder Gesangsverein, ob Handwerker, Parteien oder Kirchen. Zuletzt haben wir insgesamt 200 Einladungen für das Kleinfeld-Fußballturnier ausgesprochen. Eigentlich wollten wir das Turnier alle zwei Jahre machen, damit es sich nicht abnutzt, aber es war so ein Erfolg, dass selbst die freiwilligen Helfer gesagt haben, dass sie das gerne jährlich machen. Mittlerweile ist es ein echtes Dorf-Event.

Eins mit Signalwirkung.

Wurst: Die Dorfmeisterschaft war der Beginn eines Verbesserungsprozesses, den wir gestartet haben. Vor dem ersten Turnier 2018 hatten wir knapp 300 Mitglieder. Inzwischen sind wir bei über 600, vor allem unsere Jugendabteilung ist fast explodiert.

Was haben Sie gedacht, als Ihnen als Jury-Mitglied dieses Projekt vorgestellt wurde, Herr Asamoah?

Gerald Asamoah: Dass es ein tolles Beispiel dafür ist, wie der Fußball die Menschen verbindet. Es können alle Seiten zusammenkommen, der Sport steht im Fokus, man versteht sich. Deswegen fanden wir in der Jury des Zukunftspreises diese Idee so überragend, alle über den Fußball an einen Tisch bzw. auf den Platz zu bekommen.

Wurst: Ich bekomme direkt Gänsehaut, das aus Geralds Mund zu hören. Er kennt sich im Fußball überall aus und ist immer mit Herzblut dabei.

Asamoah: Ich kann euch nur dazu motivieren, genau so weiterzumachen. Der Sport hat so eine Kraft, Menschen zusammenzubringen. Das sieht man immer wieder in der Kabine: Da sitzen Menschen aus verschiedenen Ländern und Kulturen nebeneinander, und alle haben das gemeinsame Ziel, zusammen erfolgreich zu sein. So kann man viel bewegen. Als ich mit zwölf Jahren nach Deutschland kam, hat der Fußball mir das Ankommen erleichtert. Wäre ich nicht direkt im Verein angemeldet gewesen, hätte ich die Sprache nicht so schnell gelernt und den Anschluss vielleicht nicht gefunden. Ich war der einzige Schwarze auf der Schule, aber alle wussten: Der kann Fußball spielen. Das hat mir damals sehr geholfen. Deswegen finde ich die Plattform Fußball in Rünthe so schlau.

Haben Sie vielleicht sogar eine Vorbildfunktion für andere kleine Klubs, Herr Wurst?

Wurst: Als wir angefangen haben, waren wir ein stolzer, aber im Umfeld relativ unbekannter Dorfverein. Inzwischen haben wir einige Auszeichnungen bekommen, sowohl als Verein als auch für einzelne Mitglieder. Wir würden uns also freuen, wenn wir mit unserer Arbeit ein Stück weit Vorbildcharakter haben, um auch woanders die Arbeit von Ehrenamtlichen zu unterstützen und zu fördern.

Andere Preisträger des diesjährigen Zukunftspreises engagieren sich im Natur- und Umweltschutz oder für Chancengerechtigkeit. Wie erleben Sie dieses breit gefächerte Engagement, Herr Asamoah?

Asamoah: Ich finde es toll, auf welch vielfältige Weise Menschen sich in Deutschland engagieren und auf ihre Weise etwas zurückgeben, in den prämierten Vereinen, aber auch in den Stiftungen aus dem Fußball. Der Zukunftspreis bringt uns als Engagierte aus dem Fußball zusammen.

Ist der Fußball an diesen Stellen eine Art Klebstoff für die Gesellschaft, der kleinste gemeinsame Nenner, der viele Leute zusammen an einen Tisch bekommt?

Asamoah: Ich glaube schon. Deswegen ist es so wichtig, dass wir auch als Ex-Profis über den Tellerrand schauen, um zu erkennen, was wir bewirken und der Gesellschaft auch zurückgeben können. Und Fußball ist einfach die Sportart, die alle Kulturen auf der ganzen Welt zusammenbringt.

Und im Kleinen alle Menschen in einem Dorf, Herr Wurst?

Wurst: Auf jeden Fall. Bei der ersten Dorfmeisterschaft war sogar die Pfarrerin dabei, die enthusiastisch, wenn auch etwas ungestüm, vor den Ball getreten hat. Genau das war unser Ziel: dass nicht der sportliche Ehrgeiz im Vordergrund steht, sondern dass wir Leute zum Mitmachen bewegen können und darüber die Gemeinschaft fördern.

Hat der Fußball in diesem Bereich eine Verantwortung gegenüber der Gesellschaft?

Asamoah: Ja, ich finde schon. Es ist überhaupt eine Verantwortung für uns alle, dass wir uns fragen: Was können wir verändern, was können wir bewegen, um anderen Menschen zu helfen? Ich sehe das bei der Stiftung "Schalke hilft!" von meinem Verein, auch bei meiner eigenen Stiftung und der von anderen Ex-Profis und den Verbänden. Uns geht es durch den Fußball sehr gut, wir erreichen über unseren Sport viele Menschen, und daraus entsteht Verantwortung.

Können die Profis da von den Amateuren wie in Rünthe lernen?

Asamoah: Im Profibereich passiert ja an vielen Stellen schon viel, auch wenn es sicherlich immer mehr sein könnte. Aber viele Amateurvereine müssen ohnehin schon um ihre Existenz und mit Problemen kämpfen und engagieren sich trotzdem stark. Von daher finde ich schon, dass sie ein Stück weit Vorbild für die Profikklubs sein können.

Wurst: Schön ist es, wenn wir uns gegenseitig helfen können. Das passiert aktuell. Wir sind zum Beispiel auch beim Walking Football aktiv, da spielen Bundesligisten ebenso wie Vereine wie wir mit, und wir werden im Austausch unterstützt. Leider sind wir letztens hinter Schalke gelandet (lacht). Es wäre schön, wenn das auch im Jugendbereich so wäre. Für mich sind da die Schiedsrichter ein schönes Beispiel, bei denen Profi-Schiedsrichter Patenschaften für den Nachwuchs übernehmen.

Herr Asamoah, Ihre Stiftung kümmert sich um herzkranke Kinder. Welche Gemeinsamkeiten erleben Sie im Verbund der Stiftungen?

Asamoah: Meine Stiftung ist mir eine echte Herzensangelegenheit. Mit ihr unterstütze ich ausgewählte Projekte, die das Ziel haben, herzkranken Kindern zu helfen und ihr Leben wieder lebenswert zu machen. Ich wollte etwas tun, das unmittelbar mit mir zu tun hat, mit meiner ganz persönlichen Geschichte als Mensch mit einem Herzfehler. Beim Verbund Fußball stiftet Zukunft verbindet uns dieses persönliche Engagement, aber auch das Interesse für die Arbeit der anderen und die Chance, von- und miteinander zu lernen. Außerdem haben wir mit dem Zukunftspreis eine Plattform für Engagierte aus dem Breitenfußball geschaffen, die es ohne unseren Zusammenschluss so nicht gäbe.