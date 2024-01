AS Rom trennt sich von Trainer Mourinho

Die AS Rom hat am Dienstagmorgen eine überraschende Nachricht verkündet: José Mourinho (60) ist nicht mehr Trainer der Giallorossi.

Drei Niederlagen und nur ein Sieg aus den vergangenen fünf Partien genügen den Verantwortlichen der AS Rom für einen überraschenden Entschluss: José Mourinho (60) ist nicht mehr Trainer der Hauptstädter.

Die AS Rom gab am Dienstagmorgen offiziell bekannt, sich vom Coach sowie dessen Stab getrennt zu haben, diese haben "den Verein mit sofortiger Wirkung verlassen". Der Sieg der Conference League 2022 - zeitgleich der erste europäische Titel der Roma nach 61 Jahren - sowie der Einzug ins Finale der Europa League (1:4 i.E. gegen Seriensieger FC Sevilla) der vergangenen Saison halfen "The Special One" also auch nicht mehr.

Aktuell zu viele Ausrutscher

Das Ausscheiden im "Derby della Capitale" gegen Lazio im Viertelfinale der Coppa Italia vergangene Woche sowie nur Platz neun in der Serie A und Mourinhos unzählige Platzverweise brachten das Fass offenbar zum Überlaufen. Kurioserweise saß Mourinho am Wochenende beim 1:3 in Mailand wegen seiner Sperre gar nicht auf der Bank.

"Wir möchten José im Namen von uns allen bei der AS Roma für seine Leidenschaft und seinen Einsatz seit seiner Ankunft im Verein danken", werden die Roma-Besitzer Dan und Ryan Friedkin zitiert. "Wir werden seine Zeit bei der Roma immer in guter Erinnerung behalten, aber wir glauben, dass ein sofortiger Wechsel im besten Interesse des Vereins ist."

Mourinho, dessen Vertrag bis Ende Juni 2024 Gültigkeit hat, gewann mit den Giallorossi 56 seiner 116 Pflichtspiele. Wie der Portugiese die Nachricht aufgenommen hat, ist nicht bekannt. Ebenso wenig, wer die AS am Samstag ab 18 Uhr gegen Kellerkind Hellas Verona betreuen wird. "Weitere Informationen über den neuen Trainerstab werden in Kürze folgen", heißt es seitens der Hauptstädter lediglich.