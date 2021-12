Artur Lemm bleibt Trainer bei Rot-Weiß Walldorf

Artur Lemm wird Rot-Weiß Walldorf auch nach der Winterpause coachen. Das gab der Hessenligist am Sonntagnachmittag bekannt.

Artur Lemm bleibt Rot-Weiß Walldorf an der Seitenlinie erhalten. Der sportliche Leiter, der nach dem Rücktritt von Max Martin Anfang November in die Presche sprang, war Wunschkandidat des Vereins. Eigentlich wollte der 46-Jährige nach seinem Engagement beim FC Bayern Alzenau, das im vergangenen Februar endete, eine Auszeit vom Trainergeschäft nehmen. Nun geht es mit Walldorf nach der Winterpause um den Klassenerhalt in der Hessenliga. Denn durch die jüngste Pleite am letzten Spieltag der Staffel B gegen den SC Hessen Dreieich verspielten die Rot-Weißen ihren Platz in der Aufstiegsrunde. Eine Laufzeit des Engagements wurde nicht vereinbart - die Zusammenarbeit ist unbefristet.