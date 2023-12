Artetas positive Erinnerungen - Endet Arsenals Warten in Anfield?

Zuletzt gab es für den FC Arsenal in Auswärtsspielen beim FC Liverpool nichts zu holen. Vor dem Topspiel am Samstag erinnerte Trainer Mikel Arteta an das letzte Duell und auch an eines von vor über zehn Jahren.

Kurz vor Weihnachten steht in der Premier League am Samstag (18.30 Uhr LIVE! bei kicker) ein absolutes Spitzenspiel an: Tabellenführer Arsenal ist beim ersten Verfolger Liverpool (nur einen Punkt hinter den Gunners) zu Gast. Das Duell ruft Erinnerungen an den April wach. Damals reiste das Team von Mikel Arteta ebenfalls als Spitzenreiter nach Anfield, führte nach 28 Minuten nach Treffern von Gabriel Martinelli und Gabriel Jesus bereits mit 2:0 - spielte am Ende aber doch nur 2:2. Es war der Auftakt einer Sieglos-Serie, die nach zwei weiteren Remis und einem deutlichen 1:4 bei Manchester City zur Folge hatte, dass der einst so komfortable Vorsprung verspielt war. Am Ende wurde ManCity Meister.

"Eine Menge Dinge, die wir wiederholen müssen"

Auch bei Arteta war vor dem erneuten Aufeinandertreffen diese Erinnerung noch präsent, der Trainer versuchte sie aber ins Positive zu drehen: "Wir haben jetzt die Erfahrung, dass das, was wir letztes Jahr gemacht haben, über weite Teile des Spiels funktioniert hat." Deswegen gebe es "eine Menge Dinge, die wir wiederholen müssen", allerdings auch "einige andere, die wir besser machen müssen, um morgen zu gewinnen".

Gewinnen in Anfield, das konnte der FC Arsenal zuletzt eigentlich nie, der letzte Dreier liegt mehr als zehn Jahre zurück. Am 2. September 2012 stand Arteta selbst noch als Spieler der Gunners auf dem Feld und bejubelte erst das 1:0 von Lukas Podolski und später Santi Cazorlas Treffer zum 2:0-Endstand. "Das letzte Mal, als wir sie dort geschlagen haben, ist schon eine Weile her - das war ein wirklich guter Moment und etwas, das wir morgen wiederholen wollen", so Arteta.

Sieg in Anfield "die nächste Herausforderung"

Neben dieser positiven Erinnerung, auch wenn sie bereits weit zurückliegt, bemühte der Coach weitere, denn sein Team habe schon in anderen Stadien Negativserien beendet: "Wir haben es in Old Trafford, an der Stamford Bridge und an vielen anderen Orten geschafft, wo wir es in vielen anderen Jahren nicht geschafft haben." Anfield sei da nun "die nächste Herausforderung".

Nach nur zwei Saisonniederlagen (je ein 0:1 bei Newcastle United und Aston Villa) ist die Brust breit bei den Londonern. "Hingehen und gewinnen", so Artetas Devise. "Wenn man an der Spitze mitspielen will, muss man dorthin gehen, dominant sein und Spiele gewinnen. Das ist es, was wir versuchen werden." Gelingt das, steht Arsenal auch über die Feiertage hinaus ganz oben in der Premier League.