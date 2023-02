Arteta: "Wir haben ihnen das Spiel geschenkt"

Mikel Arteta wusste nach Arsenals 1:3-Niederlage im Topspiel gegen ManCity sofort, warum seine Gunners das Duell in den Sand gesetzt hatten - und für den Moment auch die Tabellenführung verloren.

Arsenals Negativserie gegen Manchester City setzte sich auch im Nachholspiel am Mittwoch fort - zum elften Mal in Serie verloren die Gunners nun schon in der Liga gegen die Citizens. Doch wie schon vor gut 13 Monaten, dem zuvor letzten Aufeinandertreffen in der Premier League, war für die Nordlondoner mehr drin.

Dementsprechend enttäuscht zeigte sich Mikel Arteta nach dem Abpfiff. "Es ist ein Jammer, denn wir hatten sie wirklich", meinte der Trainer der Gunners.

In der Tat waren diese vor allem im ersten Durchgang die bessere Mannschaft: Sie zwangen Manchester City um Akteure wie Erling Haaland oder Kevin De Bruyne mit ihrem hohen Pressing zu weiten Bällen und ließen die so ballsicheren Skyblues zunächst nicht ins Spiel kommen. Zwar gestaltete sich der zweite Durchgang ausgeglichener, mit leichten Vorteilen für ManCity, doch der Tabellenführung beraubten sich die Nordlondoner mit ihren Fehlern selbst. "Wir haben ihnen das Spiel geschenkt", wusste auch Arteta.

Tomiyasu spielt und patzt

Ausgerechnet der Londoner Coach selbst hatte gegen seinen früheren Meister Pep Guardiola durch sein unglückliches Händchen auch ein wenig Anteil daran. Denn nachdem Arteta sechsmal in Serie in der Liga der gleichen Startelf vertraut hatte, nahm er neben dem verletzten Thomas auch Ben White aus der Anfangsformation und ersetzte ihn durch Takehiro Tomiyasu. Eben jener Tomiyasu spielte einen zu kurzen Rückpass, den De Bruyne gedankenschnell mit feinem Heber zum 1:0 nutzte.

Auch beim 2:1 profitierte ManCity von einem Fehler in der Gunners-Hintermannschaft - diesmal spielte Gabriel einen folgenschweren Fehlpass im Aufbauspiel. Zuvor hatte der Innenverteidiger schon gepatzt, als er den späteren 3:1-Entscheidungstorschützen Haaland im eigenen Sechzehner zu Boden gerissen hatte. Da der Norweger aber zuvor leicht im Abseits gestanden hatte, blieb dieser Fauxpas unbestraft.

Meistertitel? "Ich glaube noch mehr dran als vor dem Spiel"

Dennoch machten eben diese Fehler den Unterschied im Topspiel am Mittwochabend aus, wie auch Arteta zugab. "Es ist außerordentlich schwierig, auf dem Niveau zu spielen, das sie von uns abverlangen, um eine Chance auf den Sieg zu haben", so der Coach und führte fort: "Ich denke, in vielen Momenten haben wir es geschafft und hatten sie auch. Aber wenn man drei Tore so kassiert, wie wir es getan haben, und die großen Chancen, die wir hatten, nicht nutzt, ist der Spielraum für Fehler fast null."

Dennoch - und das gibt den Gunners sicherlich Mut für das Meisterschaftsrennen, das Arteta als "Marathon" bezeichnet: Das Spiel verdeutlichte, dass das Ende der Negativserie gegen ManCity nicht mehr unmöglich erscheint. Gerade die ersten 45 Minuten - abgesehen von dem Fehler zum 0:1 - waren Beweis genug. "Ich glaube noch mehr dran als vor dem Spiel", sagte Arteta trotzig über die Titelaussichten. Am 26. April 2023 (Mittwoch, 21 Uhr) sehen sich die beiden Top-Teams wieder.