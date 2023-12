Arteta vor Saka-Jubiläum: "Nicht schlecht für sein Alter"

0:51Gegen Luton am Dienstagabend (21.15 Uhr) könnte Bukayo Saka bereits sein 200. Spiel für den FC Arsenal bestreiten. Coach Mikel Arteta sprach in diesem Zuge über den Aufstieg des 22-Jährigen bei den Gunners und hofft auf eine längere gemeinsame Zusammenarbeit in Nord-London.