Arteta über mentale Blockade bei Havertz & Co.: "Müssen im Kopf etwas umstellen"

Arsenal fehlt weiterhin die Kaltschnäuzigkeit: Auch ihr erstes Spiel 2024 verloren die Gunners unter anderem aufgrund ihrer Chancenverwertung. Als Sinnbild dafür kritisierte die englische Presse Kai Havertz.

Den Torschrei hatten die Heimfans im Emirates Stadium am Sonntagabend vor allem im ersten Durchgang häufig auf den Lippen. Doch die zwischenzeitlichen Erhöhungen des Lautstärke-Pegels mündeten nie in einen Arsenal-Torjubel: Denn die Gunners gingen im FA Cup gegen Liverpool (0:2) kläglich mit ihren Möglichkeiten um.

Sinnbildlich für die schwache Chancenverwertung stand Kai Havertz, der aufgrund der Knieverletzung von Gabriel Jesus im Sturmzentrum begann. "Schüchterner Havertz bringt Arsenals Angriffsschwäche auf den Punkt", titelte die englische Zeitung "The Guardian". Seine besten Möglichkeiten vergab Havertz kurz vor der Pause: Erst köpfte er eine Eckballflanke von Bukayo Saka vorbei und dann agierte er nach einem hohen Ballgewinn nicht wirklich zielstrebig und kam aus diesem Grund nur aus einer schlechteren Position zum Abschluss.

Das Thema ist allerdings kein Neuland im Norden Londons, sondern zieht sich nun bereits durch die vergangenen Partien: Nach Weihnachten fand nur einer von 63 Schüssen den Weg ins Tor. Daher kassierten die Gunners zuletzt auch drei Niederlagen in Folge - obwohl sie jeweils einen höheren Expected-Goals-Wert besaßen als ihre Gegner. "Es ist frustrierend, aber was können wir tun? Ich kann ihnen nicht sagen: Spielt schlecht, schießt nicht, Liverpool wird ein Eigentor schießen und wir werden das Spiel gewinnen", erklärte Mikel Arteta auf der Pressekonferenz.

Als der Spanier den Grund für die Abschlussschwäche nannte, zeigte er mit seinem Finger auf den Kopf. "Wir müssen wahrscheinlich hier oben etwas umstellen", so Arteta.

Ich bitte die Fans darum, dass sie hinter der Mannschaft stehen. Mikel Arteta

Während der Trainer als Ursache also eine mentale Blockade festmachte, forderten Gunners-Anhänger die Verpflichtung eines Stürmers. "Ich bitte die Fans darum, dass sie hinter der Mannschaft stehen, was sie in schwierigen Momenten getan haben. Bleibt bei denen, die wir haben - sie sind unglaublich gut. Wenn nicht, machen sie nicht das, was sie heute wieder getan haben, in Anfield und hier", appellierte der 41-Jährige.

Immerhin haben die Londoner nun etwas Zeit, um an ihrer Schwäche zu arbeiten. Denn "erst" am 20. Januar ist Arsenal in der Liga wieder gegen Crystal Palace gefordert. Dann vielleicht auch wieder mit dem etatmäßigen Angreifer Gabriel Jesus, bei dem Arteta am Sonntag kein Risiko einging.