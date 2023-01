Arteta sieht doppelten "Skandal" - Schrei nach Mudryk?

Wer wollte, konnte in Arsenals Nullnummer gegen Newcastle einen Beleg sehen, dass personelle Verstärkung her muss. Trainer Mikel Arteta wollte nicht - auch wegen zweier "Skandal"-Entscheidungen.

Vor Monaten hätte Mykhaylo Mudryk bei Bayer Leverkusen landen können, doch das ist inzwischen - bei allem Respekt für die Werkself - nicht mehr die Kategorie der Klubs, die auf dessen Verpflichtung hoffen darf. Premier-League-Spitzenreiter Arsenal gilt seit Wochen als heißester Interessent am 21-jährigen Ukrainer von Schachtar Donezk, um den wilde Zahlen von bis zu 90 Millionen Euro kursieren.

Die Verhandlungen zwischen den Klubs sollen laufen, und mancher Fan dürfte seit Dienstagabend hoffen, dass diese nun sogar noch intensiviert werden. Das 0:0 der Gunners im Spitzenspiel gegen den Tabellendritten Newcastle United konnte man mit ein wenig Böswilligkeit als Schrei nach Mudryk interpretieren.

Arteta hatte nur einen Stürmer ohne PL-Erfahrung auf der Bank

Zwar dominierten die form- und zuletzt so offensivstarken Hausherren die intensive, mit neun Gelben Karten untermalte Partie, kamen gegen die gut sortieren Magpies aber nur "zu wenigen klaren Chancen", wie Gäste-Trainer Eddie Howe hinterher zufrieden feststellte: "Das ist das Erfreulichste." Eine der wenigen Möglichkeiten auf den Sieg vergab in der 88. Minute Eddie Nketiah, der vor einem Jahr noch unter anderem mit Borussia Mönchengladbach in Verbindung gebracht worden war und für sein Alter und seine Erfahrung eine beachtliche Saison spielt.

Auf dem 23-Jährigen liegen aktuell im Drei-Tages-Rhythmus Arsenals Torjägererwartungen, weil Stammstürmer Gabriel Jesus, entscheidender Faktor für Arsenals Lauf vor der WM, noch wochenlang verletzt fehlen wird. Dass Arsenal mit dieser Ausgangslage die inzwischen reale Chance auf den ersten Meistertitel seit 2004 riskiert, ist wohl unwahrscheinlich.

"Wir haben vorne nicht so viele Optionen, aber es ist, wie es ist", sagte Arteta, der nur einmal - defensiv - wechselte und als einzigen Angreifer den 19-jährigen Nathan Butler-Oyedeji (null Premier-League-Minuten) im Spieltagskader hatte. "Wir versuchen in jedem Transferfenster, unsere Mannschaft zu verbessern. Das ist wichtig."

Auch wenn er diesmal "den Schwung im letzten Drittel" und "teilweise die Abschlussqualität" vermisste, sieht der Spanier zumindest öffentlich keinen Grund zur Eile: "Ich bin sehr stolz, wie wir gespielt haben. Wenn wir so spielen wie heute, werden wir noch viele Spiele gewinnen."

Elfmeter? Am Ende geraten beide Trainer kurz aneinander

Zumal er den Eindruck hatte, dass Schiedsrichter Andy Madley seinem Team den Sieg gewissermaßen entrissen hatte. Bei einem Trikotzupfer gegen Gabriel und einem Handspiel von Jacob Murphy war ein Elfmeterpfiff ausgeblieben. "Das waren zwei skandalöse Elfmeter, ganz einfach", schimpfte Arteta und meinte natürlich Nicht-Elfmeter.

Zu der tatsächlich sehr strittigen Handspielszene - Murphy hatte Sekunden vor dem Ende der Nachspielzeit Granit Xhakas Flanke aus kurzer Distanz im Wegdrehen an den Arm bekommen - räumte sogar Howe ein, er hätte im umgekehrten Fall ebenfalls Elfmeter gefordert, "wahrscheinlich aber, ohne daran zu glauben. Für mich sollte das kein Elfmeter sein."

Arteta und Howe waren an der Seitenline gar kurz aneinandergeraten, weil Arteta dermaßen außer sich war und den Vierten Offiziellen bearbeitete. Doch später gaben sie sich fair die Hand und spielten das Scharmützel herunter. "Es gab keine Probleme zwischen uns", beteuerte Howe und nannte Arteta einen "Top-Trainer".