Arteta ist "großer Bewunderer" von Tuchel: "Habe eine Menge über ihn gelernt"

Zum ersten Mal seit 15 Jahren will der FC Arsenal in ein Champions-League-Halbfinale einziehen. Dafür hat Trainer Mikel Arteta seinen Gegenüber genau studiert - und ist beeindruckt.

Arsenal steht zum ersten Mal seit 2010 wieder im Viertelfinale und peilt erstmals seit 2009 wieder ein Halbfinale in der Königsklasse an - damals war Manchester United eine Nummer zu groß (0:1/1:3). Nun geht es ausgerechnet gegen die Bayern, die die Gunners in der Vergangenheit in schöner Regelmäßigkeit sportlich vermöbelten.

Die Münchner gewannen gegen Arsenal sieben der zwölf Begegnungen - die letzten drei jeweils krachend mit 5:1. "Das ist Geschichte", merkte Arsenal-Coach Mikel Arteta auf der Pressekonferenz am Montag an: "Wenn man sich ihre Geschichte in diesem Wettbewerb ansieht, verwundert das nicht."

Nun wolle Arsenal unbedingt beweisen, "dass wir uns verbessert haben". Die aktuelle Form spricht in jedem Fall dafür, Artetas Team hat nur eines seiner vergangenen 13 Pflichtspiele verloren. "Wir haben in den letzten Monaten eine Menge gelernt", bestätigt Arteta: "Das ist jetzt die Herausforderung, und wir freuen uns sehr darauf."

In der Premier League, die Arsenal aktuell anführt, und in der Königsklasse befänden sich die Gunners in "sehr guter Position". Deswegen verspürten die Nordlondoner zwar Respekt, aber keine Angst vor "einem der erfolgreichsten Vereine in der Champions League."

Arteta: "Wenn man die Bayern genau analysiert ..."

Durchaus beeindruckt zeigt sich Arteta von seinem Gegenüber: "Ich bin ein großer Bewunderer von Thomas Tuchel und der Art und Weise, wie er seine Mannschaften aufstellt. Ich habe eine Menge über ihn gelernt. Wenn man die Bayern genau analysiert, weiß man, dass sie eine Spitzenmannschaft sind."

Minutiöse Vorbereitung sei deswegen gefordert. "Wir müssen unser Spiel dahinbringen, wo wir es haben wollen. Wenn wir das tun, haben wir eine Chance zu gewinnen", ist Arteta überzeugt.

Dabei geht es auch darum, die Kreise von England-Kapitän Harry Kane einzuengen. "Wenn man sich seine Zahlen in den letzten zehn Jahren ansieht, sind sie unglaublich", so Arteta: "Er kann auf viele verschiedene Arten Tore erzielen. Er ist ein Top-Vorbereiter und hat auch die Spieler um sich herum, die ihm diese Möglichkeiten bieten. Das müssen wir versuchen zu vermeiden."

Der historischen Chance ist sich Arsenal durchaus bewusst. "Das hatten wir seit 15 Jahren nicht , wir müssen und werden alles reinwerfen", versprach Arteta den Fans.