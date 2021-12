Arteta erneut infiziert: Arsenal-Trainer verpasst Topspiel

Die Ausbreitung der Omikron-Variante hat die Premier League weiterhin fest im Griff. Auch Arsenal-Trainer Mikel Arteta wurde nun positiv getestet.

Hat Arsenal wieder auf Kurs gebracht: Trainer Mikel Arteta. imago images/Action Plus

Der 39-Jährige wird deshalb das Topspiel gegen Meister und Tabellenführer Manchester City am 1. Januar (13.30 Uhr, LIVE! bei kicker) verpassen. Für ihn springen die Assistenten Albert Stuivenberg und Steve Round ein.

Wie bei vielen anderen englischen Erstligisten war es auch bei Arsenal rund um Weihnachten zu einem Corona-Ausbruch gekommen. Beim 5:0-Sieg in Norwich am Boxing Day, dem vierten Ligasieg in Serie, hatten Calum Chambers, Cedric Soares, Takehiro Tomiyasu und Ainsley Maitland-Niles wegen eines positiven Tests gefehlt.

Das ursprünglich am Dienstag vorgesehene Heimspiel gegen die Wolverhampton Wanderers war bereits abgesagt worden - allerdings wegen zu vieler Corona-Fälle beim Gegner.

Für Arteta, der sich in häuslicher Isolation befindet, ist es bereits die zweite Corona-Infektion. Er war im März 2020 der erste Premier-League-Trainer, der an dem Virus erkrankte.