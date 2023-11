Arteta adelt "Big Player" Havertz: "Er ist außergewöhnlich"

Als später Joker stach Kai Havertz am Samstagabend und verkam gegen den FC Brentford zum Matchwinner. Der Nationalspieler beendete damit seine eigene Durststrecke - und verhalf Trainer Mikel Arteta zu einem erfolgreichen Jubiläum.

Am 13. Spieltag der Premier League waren alle Augen auf das Gipfeltreffen gerichtet. Tabellenführer Manchester City empfing den ersten Verfolger aus Liverpool. Konnte sich der Titelverteidiger behaupten oder krallte sich der LFC die Tabellenführung? Diese Fragen sollten den Samstagnachmittag im englischen Fußball bestimmen. Die Antwort war jedoch eine ganz andere: Weil die beiden Teams sich die Punkte brüderlich geteilt hatten, wurde der FC Arsenal zum lachenden Dritten - und hatte das allen voran Kai Havertz zu verdanken.

Havertz, der nach seinem Wechsel im Somme vom FC Chelsea zum FC Arsenal einen schweren Stand bei den Anhängern der Gunners gehabt hatte. Schließlich hatte der millionenschwere deutsche Nationalspieler beinahe drei Monate für seinen ersten Treffer benötigt, sein Elfmetertor beim 4:0-Sieg über den AFC Bournemouth diente aber nicht als der dringend erhoffte Dosenöffner.

Zwei weitere Monate später könnte er ihn nun aber erlebt haben - den großen Moment, wie er ihn einst im Champions-League-Finale für Stadtrivale Chelsea gehabt hatte. Als bereits alles darauf hingedeutet hatte, dass Arsenal die Vorlage aus Manchester nicht würde nutzen können und den Sprung an die Tabellenspitze verpassen würde, brachte der erst in der Schlussphase gegen Brentford eingewechselte Offensivmann die Erlösung.

Havertz: "Für solche Momente spielt man Fußball"

"Es war ein spezieller Moment für mich, vor den Fans mit dem Trainer und meinen Mitspielern feiern zu können", erklärte der 24-Jährige im Anschluss an den 1:0-Sieg über die Bees. "Es ist besonders, für solche Momente spielt man Fußball, solche Momente machen mich stolz." Er sei "dankbar" für jeden, der zu ihm gehalten habe. "Ich hatte einige schwere Wochen und Monate, aber ich bin glücklich und hoffe, das in den kommenden Spielen wiederholen zu können."

Groß war im Anschluss auch das Lob seines Trainers. Schließlich konnte sich Mikel Arteta bei seinem Joker bedanken, dass sein Team sein 200. Spiel als Trainer des FC Arsenal erfolgreich gestaltet hatte. Ob Tore wie diese der Grund gewesen seien, weshalb man Havertz verpflichtet habe, wurde Arteta auf der Pressekonferenz nach dem Spiel gefragt. "Ja, absolut. Gegen Mannschaften, die ihren Strafraum auf diese Art und Weise verteidigen, brauchst du genau dieses Spielerprofil. Er ist außergewöhnlich darin. Heute hat er das Spiel für uns gewonnen", kam er ins Schwärmen.

Er ist ein Vorbild für uns alle, was man tun muss, wenn man Schwierigkeiten hat. Mikel Arteta über Kai Havertz

"Wenn die Dinge leicht sind, werden sie nicht wertgeschätzt. Wenn es heute einfacher gelaufen wäre, hätte er nicht die Anerkennung bekommen, die er jetzt bekommen hat", erklärte Arteta, angesprochen auf Havertz' Durststrecke. "Jeder hat ihn umarmt und ihm gesagt, wie sehr wir ihn lieben - und das hat einen Grund. Es liegt an seiner Art, wie er sich in schwierigen Momenten verhält. Er ist ein Vorbild für uns alle, was man tun muss, wenn man Schwierigkeiten hat. Wir können nicht glücklicher darüber sein, dass ein 'Big Player' wie er das Spiel für uns gewonnen hat."