Arslan komplettiert Dresdens Mannschaftsrat

Nach dem Abgang von Yannick Stark hat Dynamo Dresden seinen Mannschaftsrat personell ergänzt. Ein Neuzugang könnte bereits im Sachsenderby sein Debüt feiern.

Nach dem Abgang von Yannik Stark war im Dresdner Mannschaftsrat ein Platz freigeworden. Wie Markus Anfang am Freitag auf der Pressekonferenz zum Sachsenderby am Sonntag bei Erzgebirge Aue (14.01, LIVE! bei kicker) bekanntgab, wurde die Lücke aber bereits wieder geschlossen. "Ahmet Arslan wird die Aufgaben von Stark übernehmen", sagte der SGD-Coach. Der Wunsch nach personeller Aufstockung sei dabei vom Mannschaftsrat selbst gekommen: "Diese Mannschaft hat Dynamik, sie lebt", lobte Anfang.

Stark war unter der Woche zu Manis FK gewechselt - wie Anfang berichtete, auf eigenen Wunsch: "Er kam mit der Bitte auf uns zu, sich verändern zu wollen", sagte Anfang. Angesichts der Verdienste von Stark - er führte in der vergangenen Saison die Sachsen als Kapitän auf das Feld - haben die SGD-Bosse dem Ansinnen Starks entsprochen.

Stark ist also weg, mit Jakob Lewald stieß bereits zuvor ein weiterer Neuer zur Mannschaft. Der Verteidiger hat in den bisherigen Trainingseinheiten einen guten Eindruck hinterlassen. "Er ist klar und aufgeräumt im Kopf. Das ist sehr positiv", sagte Anfang. Eventuell kommt der 23-Jährige bereits im Sachsenduell zu seinem Debüt im SGD-Dress: "Ob er am Wochenende schon eine Option ist, werden wir sehen", ließ sich Anfang seine Entscheidung noch offen.