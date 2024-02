Arslan geht bei Dynamo voran: "Schmeißt mir ruhig den Druck zu"

Nach einer erfolgreichen Leihe in der Vorsaison kehrte Ahmet Arslan in diesem Winter zurück zu Dynamo Dresden. Der Start verlief für ihn zwar nicht nach Maß, doch der Offensivspieler bleibt optimistisch.

Beim FC Ingolstadt musste Dynamo Dresden bereits die dritte Niederlage im neuen Jahr hinnehmen (1:2). Auch der zur Pause eingewechselte Rückkehrer Ahmet Arslan konnte die Pleite nicht mehr abwenden - wenngleich es durchaus die Chance dazu gab. Die Leihgabe aus Magdeburg scheiterte kurz vor Schluss erst aus dem Spiel knapp und setzte dann einen aussichtsreichen Freistoß über das Tor.

Genau für diese Situationen habe man Arslan eigentlich zurückgeholt, wie Trainer Markus Anfang gegenüber der "Sächsischen Zeitung" erklärte. "Gegen Ingolstadt hätte er den Ausgleich machen können, im Normalfall mit mehr Spielzeit macht er ihn", war sich der Coach sicher, der noch "das ein oder andere" vom 29-jährigen Offensivspieler erwartet. "Ahmo ist gekommen, um die Ziele, die wir uns am Anfang der Saison gesteckt haben, umzusetzen." Es soll in die 2. Bundesliga gehen.

"Den nächsten mache ich wieder rein, fertig, aus"

Auch Arslan ärgerte sich über den liegengelassenen Ausgleichstreffer, blickte aber gleich nach vorn. "Den nächsten mache ich einfach wieder rein, fertig, aus", kündigte der Drittliga-Topscorer der Vorsaison (25 Scorerpunkte) an. Nach einem halben Jahr, in dem er in Liga zwei nur selten zum Zug kam, ist Arslan zurückgekehrt, um voranzugehen. "Schmeißt mir gern den ganzen Druck zu. Ich nehme gern die Steine von den anderen in meinen Rucksack, kein Problem", betonte er. "Und wenn dann am Ende meine Mitspieler die Tore erzielen, ist es mir auch recht."

Der gebürtige Memminger ist froh, zurück in Dresden und in einer Mannschaft, "die lebt und sich untereinander wie Familienmitglieder behandelt", zu sein. "Daraus ziehe ich Kraft", erklärte der Mann, der in der Vorsaison noch als Leihgabe von Holstein Kiel für die SGD auflief, ehe es im Sommer zum FCM ging.

Wenn auch das Ergebnis in Ingolstadt nicht gestimmt hat, sei der Kampfgeist der Mannschaft dennoch etwas, das positiv auffalle. Auch aus diesem Grund sei Arslan "ziemlich sicher", dass die Dresdner auch die kleine Formkrise zu Beginn des neuen Jahres schnellstens überwinden und wieder regelmäßig siegen werden. "Nagelt mich drauf fest, wenn es nicht so ist." Und auch von sich selbst bleibt der Offensivspieler überzeugt: "Ich werde meine Tore machen."